 

Мальчик, который выдал полицейским место празднования Хэллоуина, получил путёвку в «Артек»

02.11.2026, 9:00, Разное
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13-летний житель якутского села Хайыр Сонголик Кукуюн получил путёвку в «Артек» из рук республиканского министра внутренних дел. 30 октября Сонголик сообщил полицейским, где его одноклассники собираются праздновать Хэллоуин.

Село Хайыр расположено в 300 километрах от районного центра – посёлка Депутатский. Расстояние по зимникам ещё больше – почти 400 километров. Когда в середине октября одноклассники сказали Сонголику, что собираются переодеться нечистью и отпраздновать чуждый российскому народу праздник, он сразу решил этому помешать. Мальчик запряг оленей в нарты, которые ему подарил дедушка, и поехал в Депутатское районное управление внутренних дел. Путь занял у него почти десять дней.

«Обратиться к участковому инспектору в Хайыре Сонголик не мог – дочь инспектора была одним из организаторов празднования Хэллоуина. Поэтому он отправился в Депутатский, чтобы поговорить с районным полицейским начальством. Путь был трудным, но он успел», – говорится в пресс-релизе МВД Якутии.

Полицейские немедленно отреагировали на сигнал. Группа из десяти сотрудников СОБР вылетела на вертолёте в село Хайыр и заняла позиции возле чума, где уже собирались школьники. По команде старшего группы чум взяли штурмом, всю нечисть положили лицом в ягель. Задержаны 18 подростков, их родителям предстоит уплатить штраф за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.

Сонголик Кукуюн пока не сможет воспользоваться своей путёвкой в Артек, поскольку лагерь временно закрыт. Мальчик даже рад этому – он никогда ранее не выезжал из родного села.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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