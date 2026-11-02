 

Драма на выборах в Сенат США — сторонница Израиля демократ Хейли Стивенс поддержала республиканца

02.11.2026, 9:04, Разное
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Сторонница Израиля Хейли Стивенс, которая проиграла демократические праймериз в штате Мичиган представителю «прогрессивного» лагеря Абдулу аль-Саиду, объявила о поддержке республиканского кандидата в Сенат США Майка Роджерса.

Как пишет AP, это произошло после того, как ас-Саид сначала пригласил Стивенс на свое предвыборное мероприятие, призванное продемонстрировать единство демократов за два дня до голосования, а затем отменил это приглашение.

«Наш демократический кандидат в Сенат не хочет видеть меня на своем митинге и сказал, что мне там нечего делать. Он прав. И поэтому я поддерживаю кандидатуру Майка Роджерса в Сенат США», – сказала она в видеобращении. Она также появилась с Роджерсом на церковной службе.

«Хейли Стивенс меня не беспокоит. Я об этом не думаю», – заявил после этого аль-Саид, призвав избирателей сосредоточиться на более важных вопросах, таких как дороговизна жизни.

В то же время лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал Стивенс «гнусной предательницей». «Демократы Сената едины в поддержке аль-Саида. Мы знаем, что он будет бороться за экономические интересы работающий семей Мичигана, в отличие от Майка Роджерса, инструмента в руках Трампа и его спонсоров-миллиардеров», – заявил он.

В Демократической партии не скрывают опасений. От исхода голосования в Мичигане может зависеть, какая партия будет контролировать Сенат после промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября. Стивенс пользуется популярностью среди еврейских избирателей и афроамериканских христиан, которых пугает исламская религия аль-Саида и его позиция по Израилю.

Поддержка еврейского государства была одним из главных тем избирательной кампании. Аль-Саид обвинял Израиль в геноциде палестинцев и требовал отменить американскую военную помощь. После как AIPAC выделил на кампанию Стивенс десятки миллионов долларов, он заговорил об «израильских деньгах» соперницы, цитируя старый антисемитский стереотип.

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