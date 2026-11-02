Россия объявила о поставке Эфиопии Су-35, но самолеты пока остаются под Москвой

Россия сказала о начале поставки многоцелевых истребителей Су-35 Эфиопии. 28 октября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о получении 12 самолетов, однако, по данным властей РФ, пока переданы только два истребителя, находящиеся на аэродроме Жуковский под Москвой.

Как сообщало агентство Reuters, российский государственный экспортер вооружений «Рособоронэкспорт» подтвердил передачу эфиопским ВВС первой партии из двух Су-35. Стоимость контракта не раскрывается.

По сведениям специализированного издания Janes, во время посещения аэродрома Жуковский эфиопскому премьеру продемонстрировали два истребителя с опознавательными знаками ВВС Эфиопии и бортовыми номерами 2551 и 2552. При этом сведений о фактическом прибытии самолетов в Эфиопию пока нет.

Абий Ахмед поблагодарил президента РФ Владимира Путина за содействие в ускорении поставок, которые, по его словам, начались на год раньше согласованного срока. Кроме того, премьер объявил о планах приобретения четырех батарей российских зенитных ракетных комплексов С-400. Сроки их поставки не названы.

Как отмечает The Aviationist, несмотря на заявление эфиопского руководства о получении самолетов, российское агентство «Интерфакс» сообщало об их демонстрации эфиопской делегации в Жуковском. Таким образом, фактическая передислокация истребителей в Эфиопию еще не состоялась и пока непонятно, когда она состоится.

Сделка с Эфиопией заключены на фоне продолжающейся войны РФ против Украины, в ходе которой российская боевая авиация несет потери и нуждается в восполнении парка самолетов. В этих условиях остаются открытыми вопросы о возможности экспорта боевой авиации российского производства.

Напомним, что ранее власти РФ обещали поставить самолеты Су-35 Египту и Ирану.