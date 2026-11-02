Из-за угрозы взрыва самолет Wizz Air совершил экстренную посадку в Будапеште

Самолет авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс из Лондона в Софию в понедельник, 2 ноября, совершил незапланированную посадку в аэропорту Будапешта из-за сообщения о бомбе на борту.

Как пишет Reuters, о происшествии объявил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди. По данным венгерских СМИ, самолет Airbus A321neo изменил маршрут над Боснией и Герцеговиной и в 12:08 по местному времени благополучно приземлился в Будапеште.

После посадки к самолету прибыли экстренные службы. Информация о наличии взрывного устройства пока не подтверждена.