 

Из-за угрозы взрыва самолет Wizz Air совершил экстренную посадку в Будапеште

02.11.2026, 15:33, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Самолет авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс из Лондона в Софию в понедельник, 2 ноября, совершил незапланированную посадку в аэропорту Будапешта из-за сообщения о бомбе на борту.

Как пишет Reuters, о происшествии объявил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди. По данным венгерских СМИ, самолет Airbus A321neo изменил маршрут над Боснией и Герцеговиной и в 12:08 по местному времени благополучно приземлился в Будапеште.

После посадки к самолету прибыли экстренные службы. Информация о наличии взрывного устройства пока не подтверждена.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

02.11 / Сбербанк профинансирует восстановление исторической ратуши французского Лиможа

02.11 / Рядом с резиденцией Трампа разбился бизнес-джет, девять погибших

02.11 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1713-й день войны

02.11 / Нечто сожрало хоббитов и донашивает их кожу… Что ждать от 200-миллионной экранизации Elden Ring Алекса Гарленда?

02.11 / На зимнике Якутск — Магадан появятся платные участки

02.11 / Россия объявила о поставке Эфиопии Су-35, но самолеты пока остаются под Москвой

02.11 / На «Госзакупках» появился тендер на разработку национальной идеи

02.11 / Украинцы получили предупреждение о радиационной и химической опасности. Причина — хакерская атака

02.11 / Экзит-полы в Болгарии — сторонница сближения с Россией останется на посту президента

02.11 / Драма на выборах в Сенат США — сторонница Израиля демократ Хейли Стивенс поддержала республиканца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике