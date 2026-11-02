Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1713-й день войны

Минобороны РФ 2 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Колодезное, Шиповатое, Водяное и Мартовое Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенного пункта Иволжанское и города Сумы. Противник потерял до 110 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Студенок, Глущенково, Вишневка Харьковской области и Рубцы Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и 1 артиллерийское орудие. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Николаевка и Василевская Пустошь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 25 автомобилей. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Сергеевка, Криницы, Камышеваха, Андреевка и Каменка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 335 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новорозовка, Терсянка Запорожской области, Покровское, Ивановка и Павловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 1 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 20 военнослужащих и 8 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 658 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 277381 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 31502 танка и других боевых бронированных машин, 1794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36859 орудий полевой артиллерии и минометов, 76161 единица специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 283000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.