Рядом с резиденцией Трампа разбился бизнес-джет, девять погибших

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02.11.2026, 14:03, Разное
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Девять человек погибли при крушении самолета Learjet 60 рядом с городом Крестхевен в штате Флорида. Все погибшие находились на борту, на земле обошлось без жертв. Место падения находится в 14 километрах от резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго, отмечает BBC.

Федеральная авиационная администрация США сообщила, что самолет вылетел из города Остин в Техасе и направлялся на Багамские острова. В районе Палмс-Спрингс он начал резко терять высоту. «Мы теряем 20000 футов (около шести километров) в минуту. Мы столкнемся с землей», – успел сообщить пилот диспетчерам.

В социальных сетях распространяется видео, на котором можно увидеть, как самолет практически вертикально врезается в дорожное покрытие и превращается в огненный шар. «Мороз по коже. Это как взрыв ракеты, обломки разлетелись во все стороны», – заявил губернатор Флориды Рон Десантис.

Начато расследование. На данном этапе неизвестно, что стало причиной крушения. Не называются и имена жертв.

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