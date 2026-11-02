Трамп допускает соглашение с Ираном. Катар направил посредников в Тегеран

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 2 ноября, заявил, что заключение соглашения с Ираном возможно. «Иран хочет заключить сделку. Это может произойти», – заявил он, не уточнив подробностей возможных договоренностей.

В тот же день министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что переговоры при посредничестве третьих стран ведутся весьма интенсивно. «Мы представили наши условия и наше предложение», – заявил он, подчеркнув, что теперь все зависит от «политической рациональности Вашингтона».

По информации Reuters, поздно вечером в понедельник катарские посредники отправились в Тегеран для переговоров с Аракчи. Источник, знакомый с ходом консультаций, сообщил, что обсуждение сосредоточено на проекте соглашения, работа над которым продолжается последние восемь дней.

Переговоры касаются прекращения конфликта, снятия американской морской блокады иранских портов и возобновления судоходства через Ормузский пролив. Тегеран предложил план из семи этапов, предусматривающий открытие пролива при выполнении Соединенными Штатами ряда условий, включая снятие блокады. Иранские власти утверждают, что при достижении договоренностей пролив может быть открыт в течение нескольких дней.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи предоставил правительству определенные полномочия для ведения переговоров с США. По его словам, Тегеран стремится урегулировать разногласия путем диалога.

Дипломатические контакты продолжаются на фоне угроз возобновления военных действий. В воскресенье Трамп допустил нанесение новых ударов по Ирану. Аракчи, в свою очередь, заявил, что Иран готов к переговорам при условии искреннего стремления Вашингтона к дипломатическому решению, однако в случае обмана или военной операции ответ Тегерана будет значительно жестче прежнего.

Американский политический обозреватель Такер Карлсон в воскресенье сообщил, ссылаясь на информированных наблюдателей, что администрация Трампа якобы рассматривает возможность нанесения ядерного удара по горному объекту Pickaxe в центральном Иране в ближайшие дни. По его утверждению, к этому Вашингтон подталкивает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Независимого подтверждения этой информации нет. В понедельник, отвечая на вопрос журналистов о возможности новых ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс США, Трамп ответил отрицательно.

Переговоры проходят накануне промежуточных выборов в США, назначенных на 3 ноября. Несмотря на активизацию посреднических усилий, окончательное соглашение пока не достигнуто. Между сторонами сохраняются разногласия по вопросам санкций, морской блокады, Ормузского пролива и иранской ядерной программы.