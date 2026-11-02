 

Российский удар по школе и убежищу в Запорожской области, десятки погибших и пропавших без вести

02.11.2026, 21:33, Разное
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По меньшей мере 24 человека погибли и более 20 считаются пропавшими без вести в результате российского воздушного удара по поселку Камышеваха Запорожской области. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар чрезвычайно страшным.

«С утра было уже несколько ударов авиабомб по поселку – по школе, которая использовалась для гуманитарных нужд: там раздавали людям гуманитарную помощь. После первого удара авиабомб последовал повторный удар еще девяти бомб, и именно по укрытию, где находились люди», – сообщил он.

«Россияне не могли не знать, что еженедельно жители Камышевахи получали гуманитарную помощь именно там. Это очередное доказательство, что РФ не хочет ни деэскалации, ни реальной справедливости. После гуманитарной миссии в Олешках была надежда на приближение мира, однако РФ намерена убивать дальше», – говорится в опубликованном президентом заявлении.

Глава Запорожской ОВА Михаил Семикин сообщил, что при ударе по центру поселка были задействованы по меньшей мере девять трехтонных авиабомб Ф-3000. Также сообщается, что среди погибших четыре полицейских и два спасателя. Под завалами остаются люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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