Россия и Африка договорились обмениваться полезными ископаемыми и климатическими условиями

Россия и страны Африки договорились о создании межконтинентальной системы обмена природными ресурсами, предусматривающей поставки полезных ископаемых, солнечного тепла и отдельных климатических условий. Об этом стороны сообщили по итогам российско-африканского саммита, на полях которого были подписаны около 150 документов.

«В XXI веке мы научились перевозить нефть, газ и руду на любые расстояния. Теперь настало время научиться перевозить хорошую погоду», – заявил заместитель министра, отметив, что соответствующие разработки велись ещё советскими военными метеорологами.

Обмен планируют проводить через сеть модернизированных метеорологических спутников серии «Союз – Африка». Они позволят направлять воздушные массы и корректировать распределение солнечного излучения над территориями стран-участниц. Для управления системой создаётся совместный центр в Аддис-Абебе, оснащённый вычислительным комплексом на базе советской архитектуры «Эльбрус» и аналоговой африканской аналитико-прогностической системой.

В качестве пилотного проекта рассматривается доставка нескольких недель африканского лета в Сибирь. Предполагается, что это позволит сократить расходы на отопление, увеличить продолжительность сельскохозяйственного сезона и снизить зависимость отдельных регионов от традиционных источников энергии. В обратном направлении отгрузят партию сибирского холода для охлаждения промышленных объектов и хранения сельскохозяйственной продукции в странах с жарким климатом.

Отдельное соглашение предусматривает поставки лития, кобальта, редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. Российская сторона рассчитывает использовать их при производстве климатических установок нового поколения, способных поддерживать заданную температуру на больших территориях без строительства традиционных электростанций.

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