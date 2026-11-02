Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

С 1 ноября 2026 года РФ официально вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток (ECPT). О своем желании деносировать Конвенцию российские власти уведомили Совет Европы 30 октября 2025 года, и в соответствии с положениями конвенции, выход из нее вступает в силу через год после даты уведомления.

Официальное сообщение о выходе РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток было опубликовано накануне Советом Европы.

Российская Федерация являлась участницей Конвенции с 1998 года. В период с 1998 по 2021 год Европейский комитет по предупреждению пыток (CPT) осуществил 30 визитов в Российскую Федерацию, в ходе которых посетил более 450 мест лишения свободы.

Однако Российская Федерация была единственным государством – участником Конвенции, открыто придерживающимся политики отказа в разрешении на публикацию отчетов CPT о визитах и ответов на них, в то время как все остальные европейские страны выступали за большую прозрачность. В результате было разрешено опубликовать лишь четыре отчета о визитах. Неопубликованные отчеты касаются периодических и специальных визитов, включая 10 поездок в Чечню и на Северный Кавказ в период с 2000 по 2017 год. РФ может разрешить публикацию этих отчетов в любое время.

После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года CPT получил многочисленные сообщения о предполагаемых случаях пыток и жестокого обращения со стороны российских должностных лиц в местах содержания под стражей не только на оккупированных территориях Украины, но и на территории Российской Федерации. Однако из-за отказа российских властей от сотрудничества CPT не смог осуществить визит в Российскую Федерацию, чтобы самостоятельно изучить ситуацию.

Такое отсутствие сотрудничества контрастирует с позицией украинских властей, которые продолжают разрешать CPT посещать любые места лишения свободы на своей территории в любое время по выбору Комитета. Более того, Украина способствует прозрачности, продолжая автоматически публиковать отчеты CPT.