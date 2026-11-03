Из-за неопознанного воздушного объекта в Латвии подняли истребители NATO

В ночь на вторник, 3 ноября, вооруженные силы Латвии объявили воздушную тревогу в Балвском и Лудзенском краях на востоке страны, у границы с Россией. Для реагирования на потенциальную угрозу были задействованы истребители миссии NATO по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

По информации Национальных вооруженных сил Латвии, предупреждение было объявлено вскоре после полуночи. Жителям двух районов рекомендовали укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.

Как пишет LSM, тревога действовала с 00:07 до 00:33 по местному времени. По предварительным данным военных, неопознанный воздушный объект упал на территории Балвского края. Специалисты ведут поиски, чтобы установить его местонахождение и обстоятельства происшествия.

Военные призвали жителей не приближаться к подозрительным предметам и обломкам, не трогать их и немедленно сообщать о находках экстренным службам.

Происшествие произошло на фоне неоднократных случаев появления беспилотников в воздушном пространстве Латвии в ходе войны РФ против Украины. Принадлежность объекта, вызвавшего нынешнюю тревогу, пока не установлена.