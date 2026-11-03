В Нью-Йорке на школьных автобусах еврейской общины нарисовали свастики и антиизраильские лозунги

В Нью-Йорке неизвестные нарисовали свастики и антиизраильские лозунги на четырех автобусах, предназначенных для перевозки еврейских школьников. Инцидент произошел 2 ноября в районе Уильямсбург в Бруклине.

Как пишет Williamsburg 365, автобусы принадлежат учебным заведениям общин сатмарских и клаузенбургских хасидов, а также «Тиферес Исраэль». На них появились надписи «К черту Израиль», «Свободу Палестине», «Америка прежде всего» и нацистские символы.

Полиция Нью-Йорка начала расследование происшествия как преступления на почве ненависти. В поисках виновных участвуют сотрудники специального подразделения полиции и добровольной еврейской организации «Шомрим». Подозреваемые пока не задержаны.

Член городского совета Нью-Йорка Линкольн Рестлер назвал происшествие отвратительным проявлением антисемитизма и призвал положить конец росту числа антисемитских инцидентов. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани также осудил нападение на школьные автобусы.

Примечательно, что в Уильямсбурге проживает одна из крупнейших общин сатмарских хасидов, последовательно выступающих против сионизма и существования Государства Израиль по религиозным причинам.