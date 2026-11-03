На Кипре прошла трехдневная встреча операторов израильского ПТРК «Спайк» из 23 армий

В Ларнаке прошла трехдневная встреча клуба пользователей противотанковых ракетных комплексов «Спайк» производства израильского оборонного концерна «Рафаэль».

В ней приняли участие около 200 представителей 23 стран, закупивших это самое распространенное израильское вооружение. Участники обсуждали боевое применение «Спайка» в Иране и Ливане, обменивались опытом технического обслуживания, знакомились с новыми модификациями и соревновались в боевых стрельбах.

Клуб пользователей, основанный в 2003 году, объединяет 48 стран, в том числе Кипр, принимавший встречу. За последний год к нему присоединились четыре страны. Всего на сегодняшний день произведено около 40 тысяч ракет «Спайк».

Большинство стран-пользователей направили представителей, чтобы узнать о применении «Спайка» ЦАХАЛом в Ливане и в ходе кампании против Ирана. Ранее были опубликованы фотографии пусковых установок «Спайк», которые использовали силы, действовавшие под руководством «Мосада», для уничтожения иранских систем ПВО.

Впервые участникам был представлен барражирующий боеприпас «Спайк L», а также новые концепции применения других систем семейства, в том числе дальнобойной модификации на наземных, воздушных и морских платформах. Программа также включала обмен боевым опытом между странами и обсуждение перспективных разработок и промышленного сотрудничества.

В ходе встречи прошли международные соревнования, в которых девять национальных команд состязались в знаниях и навыках применения ракеты. Завершились соревнования боевыми стрельбами «Спайк SR».