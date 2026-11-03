 

«Падл, падал или падел»: Совбез России обсудит правильное написание названия популярной игры

03.11.2026, 9:00, Разное
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По информации «Коммерсанта», в конце ноября 2026 года состоится внеочередное заседание Совета безопасности России. На нём высшим должностным лицам предстоит решить вопрос о правильной транскрипции испанского слова pádel..

«Падл, падал или падел. Единого мнения нет, а вопрос важный, в него играют большие люди. Эксперты Минспорта и Минкульта пока не смогли прийти к консенсусу, так что предстоит бурная дискуссия», – цитирует газета высокопоставленного чиновника.

Министр спорта России Михаил Дегтярёв призвал журналистов и блогеров пока использовать латинское написание игры.

«Не надо провоцировать конфликты, дождитесь решения руководства и используйте утверждённую форму. В стране и так хватает проблем», – написал глава Минспорта в своём Telegram-канале.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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