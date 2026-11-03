Промежуточные выборы в США — решается судьба большинства в Конгрессе и политики Трампа

Во вторник, 3 ноября, в США проходят промежуточные выборы в Конгресс – первое общенациональное голосование после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Американцы избирают полный состав Палаты представителей, более трети Сената, губернаторов 36 штатов и тысячи представителей региональных и местных органов власти.

Главная интрига выборов – сохранит ли Республиканская партия контроль над обеими палатами Конгресса или демократы получат возможность блокировать законодательные инициативы президента и существенно усилить парламентский контроль над его администрацией.

Голосование проходит на фоне войны с Ираном, роста стоимости жизни, споров вокруг иммиграционной политики и снижения рейтинга одобрения Трампа. Сам президент в выборах не участвует, но активно поддерживает республиканских кандидатов, призывая своих сторонников голосовать так, словно его имя указано в бюллетенях.

Кого выбирают американцы

На выборах 3 ноября замещаются все 435 мест в Палате представителей Конгресса США. Депутаты избираются на два года в одномандатных округах. Для получения большинства одной из партий необходимо контролировать не менее 218 мест. С учетом нынешнего распределения мандатов демократам достаточно увеличить свое представительство на три места.

Одновременно проводятся выборы на 35 из 100 мест в Сенате, включая два внеочередных голосования. Сенаторы избираются от штатов, по два от каждого, на шестилетний срок. Как правило, каждые два года переизбирается примерно треть состава верхней палаты.

В настоящее время республиканцы контролируют Сенат с соотношением 53 против 47 мест у демократов и независимых сенаторов, сотрудничающих с ними. Чтобы получить большинство, демократам необходимо завоевать дополнительно четыре места. При равенстве голосов 50:50 решающее право голоса принадлежит вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, представляющему Республиканскую партию.

Кроме того, в 36 штатах избирают губернаторов, а в десятках штатов проходят выборы законодательных собраний, судей и других должностных лиц. В ряде регионов избиратели голосуют также по вопросам изменения законодательства и конституций штатов.

Как организовано голосование

В США нет единой общенациональной избирательной комиссии, которая организует голосование и объявляет его результаты. Проведение выборов регулируется законодательством отдельных штатов, а непосредственный подсчет голосов обычно осуществляется на уровне округов.

В большинстве штатов победителем выборов в конкретном округе становится кандидат, получивший наибольшее число голосов, даже если он не набрал абсолютного большинства. Однако существуют исключения, включая систему рейтингового голосования на Аляске и возможность второго тура при определенных результатах в отдельных штатах.

Миллионы американцев воспользовались возможностью досрочного голосования – лично на избирательных участках либо по почте. По данным Associated Press, еще до основного дня выборов свои голоса подали более 50 миллионов человек.

Избирательные участки начинают работу в разное время в зависимости от штата. Первые открываются на востоке страны утром по местному времени. Голосование завершается постепенно, по мере наступления вечера в разных часовых поясах.

Когда станут известны результаты

Первые избирательные участки закроются в 18:00 вторника на восточном побережье США. Сначала завершится голосование в некоторых районах Индианы и Кентукки.

Затем закроются участки в Джорджии и ряде других восточных штатов. Позже завершится голосование в Северной Каролине, Огайо, Мэне, Пенсильвании и большинстве районов Флориды. Следующими закроются участки в Мичигане, Канзасе, Техасе и ряде других штатов. Потом завершится голосование в Калифорнии и штате Вашингтон. Последними закроются участки на Аляске.

Предварительные итоги в штатах, где подсчет организован быстро, могут появиться уже через несколько часов после закрытия участков. Однако определение победителей в наиболее напряженных гонках может занять несколько дней, а в отдельных случаях – недель.

Особенно продолжительным может оказаться подсчет голосов на Аляске, где применяется рейтинговая система. Если ни один кандидат не получит большинства голосов первого предпочтения, дополнительные этапы подсчета запланированы на 18 ноября.

Американские телеканалы и информационные агентства, включая Associated Press, объявляют предполагаемых победителей на основании поступающих результатов и статистических моделей. Такие объявления не являются официальным утверждением итогов выборов.