Лариса Долина стала примой Большого театра

Художественный совет Большого театра единогласно проголосовал за присвоение почётного статуса прима-балерины народной артистке Российской Федерации Ларисы Долиной.

«Лариса Александровна не так давно присоединилась к нашему коллективу, но она уже показала себя талантливейшей балериной, Анной Павловой, Галиной Улановой и Майей Плисецкой в одном лице», – сказал замдиректора учреждения культуры Гамлет Лероян.

Впервые на сцену Большого театра Долина выйдет в декабре 2026 года. Ей предстоит исполнить главные роли в «Лебедином озере», «Щелкунчике», «Спартаке» и «Коппелии». По информации «Комсомольская правды», в 2027 году в театре состоится премьера балета, написанного специально для новой примы.

«Над сценарием работает целый коллектив авторов, костюмы будут шить в Милане, Нью-Йорке и Токио. Это будет настоящий прорыв в мировом балете», – пишет газета.

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