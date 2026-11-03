Лариса Долина стала примой Большого театра
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o
Художественный совет Большого театра единогласно проголосовал за присвоение почётного статуса прима-балерины народной артистке Российской Федерации Ларисы Долиной.
«Лариса Александровна не так давно присоединилась к нашему коллективу, но она уже показала себя талантливейшей балериной, Анной Павловой, Галиной Улановой и Майей Плисецкой в одном лице», – сказал замдиректора учреждения культуры Гамлет Лероян.
Впервые на сцену Большого театра Долина выйдет в декабре 2026 года. Ей предстоит исполнить главные роли в «Лебедином озере», «Щелкунчике», «Спартаке» и «Коппелии». По информации «Комсомольская правды», в 2027 году в театре состоится премьера балета, написанного специально для новой примы.
«Над сценарием работает целый коллектив авторов, костюмы будут шить в Милане, Нью-Йорке и Токио. Это будет настоящий прорыв в мировом балете», – пишет газета.
—