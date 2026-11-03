Силы по поддержанию мира в Украине проведут первые учения, Starlink задействован не будет

9-22 ноября в Польше пройдут учения Exercise Koalicja. В ходе них будут отрабатываться действия международных сил, которые предстоит направить в Украину в случае заключения российско-украинского соглашения. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

В учениях примут участие 2800 военнослужащих из 11 государств, 300 из них – британские, в основном – из 7-й бригады Desert Rats. Будут направлены боевые самолеты Typhoons и заправщики Voyager, которым предстоит отрабатывать обеспечение безопасности воздушного пространства.

Основные силы, 1500 военнослужащих, направит Франция. Как отмечает The Guardian, участники учений не будут задействовать такие американские системы, как разработанных компанией Илона Маска Starlink. В прошлом Маск ограничивал действие системы для Украины.

«Эти учения свидетельствуют, что Великобритания, совместно с Францией и другими союзниками, готова выполнить свою роль, когда в Украину придет мир. Это не гипотетический план. Речь идет о реальных силах, готовых помочь Украине, когда прекратятся боевые действия», – заявил британский министр обороны Уэс Стритинг.