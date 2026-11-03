 

Российский удар по больнице в Харьковской области, более 70 пострадавших

03.11.2026, 12:33, Разное
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В ночь на 3 ноября российская армия нанесла удар по больнице, расположенной в Немышлянском районе Харьковской области Украины. Пострадали по меньшей мере 73 человека, 226 пациентов были эвакуированы в другие медицинские учреждения.

«Удар пришелся в переход между корпусами больницы. В зданиях медицинского учреждения выбиты окна, поврежден фасад, пострадали отделения», – сообщила прокуратура. По предварительным данным, была задействована бомба ФАБ-250 с контрольным модулем УМПК-5Р.

Тем временем, возросло до 29 человек количество погибших в результате удара по поселку Камышеваха в Запорожской области. По уточненным данным, без вести пропали 48 человек. Пять человек остаются госпитализированными. 3 ноября в области объявлено днем траура.

Российская авиация нанесла удар по школе, где велась раздача гуманитарной помощи, и убежищу. В общей сложности было задействовано девять трехтонных бомб Ф-3000. Под завалами остаются люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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