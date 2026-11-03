Эквадор предупреждает туристов об опасности — на Галапагосах наводнения, в стране ЧП

Туристам, планирующим поездки в Эквадор и на Галапагосские острова, рекомендуют учитывать ухудшение ситуации с безопасностью и последствия сильных наводнений. В ряде провинций Эквадора действует чрезвычайное положение из-за деятельности преступных группировок, а на острове Санта-Крус, одном из главных туристических центров Галапагосского архипелага, продолжается ликвидация последствий проливных дождей.

Как пишет министерство иностранных дел Великобритании, рекомендуется отказаться от всех необязательных поездок в семь прибрежных провинций Эквадора: Эсмеральдас, Манаби, Санта-Элена, Гуаяс, Эль-Оро, Лос-Риос и Санто-Доминго-де-лос-Цачилас. Ограничение не распространяется на транзитных пассажиров, остающихся в международной транзитной зоне аэропорта Гуаякиля.

Аналогичная рекомендация действует в отношении районов в пределах 20 километров от границы Эквадора с Колумбией, за исключением нескольких специально оговоренных населенных пунктов и маршрутов. Причиной предупреждений является высокий уровень насилия, связанного с организованной преступностью и наркоторговлей.

В восьми провинциях Эквадора, включая столичную провинцию Пичинча, действует чрезвычайное положение, введенное 15 сентября сроком на 60 дней. Оно предусматривает расширенные полномочия полиции и военных. В четырех прибрежных провинциях ранее вводился ночной комендантский час, однако срок действия этих ограничений завершился 30 сентября.

Одновременно власти борются с последствиями наводнений на Галапагосских островах. В ночь на 31 октября сильные дожди вызвали масштабные затопления на острове Санта-Крус. По данным Primicias, пострадали около 2000 человек, многие семьи были вынуждены покинуть свои дома.

Наводнения повредили дороги, нарушили электроснабжение и затруднили сообщение с аэропортом Бальтра, обслуживающим туристов, прибывающих на архипелаг. Аэропорт временно приостанавливал работу, однако к 1 ноября возобновил обслуживание рейсов. На остров доставляются гуманитарные грузы, организовано размещение пострадавших. Власти также временно перевели школы Санта-Крус на дистанционное обучение.

Туристам рекомендуется заранее уточнять статус авиарейсов, морских экскурсий и наземных маршрутов, избегать затопленных районов и следовать указаниям местных экстренных служб.

Особое внимание следует уделить условиям туристической страховки. Британский МИД предупреждает, что поездки вопреки официальным рекомендациям могут повлиять на действие страхового полиса. При этом конкретные ограничения зависят от условий договора и страховой компании.

Власти Эквадора продолжают восстановительные работы на Галапагосах, одновременно усиливая меры безопасности в районах, где сохраняется угроза со стороны преступных группировок.