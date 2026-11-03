В Великобритании начался процесс по делу о групповых изнасилованиях бессознательной жертвы

В королевском суде Манчестера начался процесс по делу о групповых изнасилованиях женщины, которые были инициированы ее мужем, подмешивавшим жертве снотворное. Преступления снимались на видео.

Имя главного фигуранта дела не называется, чтобы сохранить право жертвы на тайну личной жизни. Он и еще четверо его соучастников уже признали свою вину. На скамье подсудимых – девять мужчин, которые отвергают все обвинения. Обоим супругам за 60.

Подсудимые – 43-летний парамедик Джонатан Кирк, 59-летний таксист Филип Уайлд, 42-летний тренер любительской футбольной команды Алан Килан, 28-летний сотрудник компании по найму Мухаммад Сабир, 31-летний работник компании, поставлявшей стройматериалы, Джордан Уоллас, 37-летний рабочий-металлист Ричард Таунсенд и 70-летний пенсионер Роберт Стюарт.

«Жертва вела счастливую жизнь, пока в дверь не постучалась полиция. Они с мужем производили впечатление пары, которая ждет выхода на пенсию – занимались домом и садом, встречались с родственниками и друзьями, ездили за границу. Все вместе», – сказала присяжным прокурор Луис Оакли.

Согласно материалам следствия, начиная с 2004 года мужчина начал делиться видео, на которых он насилует свою бессознательную жену в их доме, расположенном в окрестностях Манчестера. Начиная с 2023 года, он начал приглашать других мужчин принять участие в этих преступлениях, пишет BBC.

Полиция изъяла более чем миллион видеозаписей и фотографий, на которых запечатлены изнасилования и издевательства над бессознательной жертвой. «На них запечатлены его самые темные секреты и варварские сексуальные фантазии», – сказала прокурор присяжным перед тем, как им была показана часть материалов.

Оакли показала жюри и сообщение, которое Стюарт послал мужу в сентябре 2025 года, как предполагается – после изнасилования жертвы: «Слушай, мне весь день не по себе. Удали со своего телефона все изображения. Риск слишком велик. Помнишь, что произошло с тем французским парнем?»

Речь идет о Доминике Пелико, главном фигуранте дела об организации групповых изнасилований своей супруги Жизель. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы. Преступления совершались с 2011 по 2020 год в городе Мазан на юге Франции. Доминик подсыпал Жизель наркотики, а когда она была без сознания, давал другим насиловать ее и издеваться над ней.

В общей сложности перед судом предстали 50 человек, которые, согласно материалам дела, были соучастниками преступлений. Подсудимым от 26 до 74 лет, среди них пожарный, журналист, предприниматель, электрик. Все они были признаны виновными и приговорены к срокам заключения от трех до 13 лет.