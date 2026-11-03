В Киевской области произошли беспорядки после распространения информации о пытках военнослужащих

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области произошли столкновения между полицией и местными жителями, требовавшими проверить условия содержания десятков военнослужащих, которые, утверждалось, удерживаются против их воли.

Информация о том, что мобилизованные и военнослужащие, самовольно покинувшие свои части, содержатся в одном из домов села, распространились в социальных сетях. Утверждалось, что условия их содержания являются неподобающими, и они подвергаются пыткам. На месте собралось около 100 человек, требовавших пропустить их в дом.

Медик, которая попала в здание, рассказала, что в подвале дома содержатся 25-30 человек. По ее словам, люди не знают, в каком положении они сейчас находятся. «Мы договорились, что нам сейчас передадут четырех больных, и мы их заберём и отвезем в больницу», – цитирует ее «Украинская правда».

Полиция сообщила, что на месте дислоцируются бойцы одного из подразделений Национальной гвардии. «Информация о якобы незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности», – утверждается в заявлении.

Пресс-секретарь Нацгвардии Украины Руслан Музычук заявил, что после того, как группе родственников военнослужащих позволили проверить реальное положение дел и пообщаться с людьми, напряжение спало. Информацию о том, что несколько военнослужащих получили тяжелые телесные повреждения, он назвал противоречивой.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов назвал события в Петропавловской Борщаговке недопустимыми. По его словам, они наносят ущерб единству украинцев в условиях российской угрозы. Он заявил, что ответственные будут привлечены к ответственности.