 

Для содержания задержанных леворадикалов власти Парижа временно восстановят Бастилию

03.11.2026, 16:00, Разное
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На фоне продолжающихся протестов, охвативших французские города, мэрия Парижа объявила о временном восстановлении Бастилии. Крепость, разрушенная в 1789 году, должна принять задержанных участников беспорядков, которых полиция не успевает размещать в обычных изоляторах. 

Восстановление ведётся ускоренными темпами на историческом месте: рабочие возводят стены и башни по чертежам, уцелевшим после пожара в Национальной библиотеке. Особую сложность представляет кадровый вопрос. Мэрия срочно ищет сотрудников на вакансии палача (топор, меч), смотрителя казематов и мастера по обслуживанию гильотины. Требования к кандидатам: стрессоустойчивость, знание истории Франции и готовность работать в условиях повышенной нагрузки без выходных. Опыт не обязателен, обучение на месте. 

«Мы не собираемся никого казнить без суда и следствия, это было бы негуманно, – заявил представитель мэрии Парижа Жан-Люк Гильотен. – Но мы должны показать, что власть помнит историю и готова к любым сценариям. Все-таки при Ришельё были перегибы на местах, но мавры не читали намаз в Версале и не жгли Эйфелеву башню».

В профсоюзе работников мэрии отметили, что вакансии открыты на конкурсной основе, но предупредили: желающих немного, поскольку работа связана с «исторической ответственностью и риском обвинений в исламофобии».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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