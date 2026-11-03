 

Российский хостинг-провайдер Beget сообщил об уничтожении данных в результате кибератаки

03.11.2026, 15:03, Разное
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Один из крупнейших российских хостинг-провайдеров Beget сообщил о масштабной потере данных в результате кибератаки, произошедшей в ночь на 2 ноября. Злоумышленники получили доступ к системе управления всей инфраструктурой компании, после чего запустили программы, предназначенные для уничтожения данных.

Как следует из сообщения компании в ее официальном Telegram-канале, в результате атаки были утрачены данные облачной инфраструктуры, включая виртуальные серверы VPS, облачное хранилище S3 и сервис Kubernetes. Уничтожены также настройки IP-адресов и сети доставки контента CDN. Полностью потеряны резервные копии виртуальных серверов в виде образов дисков.

При этом файловые резервные копии удалось сохранить. По предварительной оценке Beget, восстановлению подлежат почти 100% сайтов, размещавшихся на виртуальном хостинге. Однако для возобновления работы сервисов специалистам необходимо вручную проверить более тысячи серверов на наличие вредоносных программ и скрытых уязвимостей.

Компания сообщила о восстановлении работы выделенных серверов, самостоятельно администрируемых клиентами, и DNS-серверов. На момент публикации последнего отчета было восстановлено около 80% инфраструктуры почтового сервиса.

Beget объявил произошедшее «обстоятельством непреодолимой силы» и уведомил клиентов о невозможности выполнения части договорных обязательств. Точные сроки полного восстановления инфраструктуры пока неизвестны.

По предварительным данным компании, признаков скачивания пользовательских данных злоумышленниками не обнаружено. Тем не менее клиентам рекомендовано сменить пароли и ключи доступа.

Как пишет «Коммерсант», на момент начала сбоя на инфраструктуре Beget размещалось более 334 тысяч сайтов в российских доменных зонах. Жалобы на недоступность сервисов поступали из десятков городов России.

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