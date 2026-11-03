Столкновение двух вертолетов на Эвересте, погиб гражданин Индии

Один человек погиб и двое получили ранения при столкновении двух вертолетов на горе Эверест. Крушение произошло, когда вертолеты одновременно попытались сесть в лагере, расположенном на высоте 4200 метров, и столкнулись лопастями.

Полиция Непала сообщила, что погибший – 47-летний житель Индии. Вертолеты должны были забрать из лагеря туристов. На протяжении последних дней на склонах высочайшей вершины мира шел сильный снегопад, но 1 ноября распогодилось, и туристы смогли вернуться.

Использование вертолетов в горных районах Непала широко распространено для транспортировки альпинистов, туристов, припасов, а также для эвакуации в чрезвычайной ситуации. В то же время низкая плотность воздуха делает полеты опасными.