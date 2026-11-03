 

Ко Дню народного единства подмосковные полицейские построились Звездой Давида

03.11.2026, 21:03, Разное
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В РФ проходит флэшмоб «Одно целое», приуроченный к отмечаемому 4 ноября Дню народного единства. Его участникам предлагают опубликовать в социальных сетях фотографию с близкими, друзьями и коллегами, и написать, что объединяет этих людей.

«Акция призвана напомнить, что индивидуальные таланты и взгляды каждого человека складываются в единое целое: наши семьи, рабочие коллективы и местные сообщества», – заявляют организаторы.

Среди тех, кто принял участие во флэшмобе – сотрудники отдела по работе с личным составом отделения министерства внутренних дел в подмосковной Шатуре. Полицейские выстроили звезду шестиконечной формы, фактически, Звезду Давида.

«Звезда состоит из лучей, каждый из которых важен для ее формы. Коллектив состоит из людей, каждый из которых важен для общего дела. Именно вклад каждого помогает создавать сильную команду», – пишет страница ОМВД «Шатурский» в социальной сети «В Контакте».

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