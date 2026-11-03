 

Суд выселил Александра Невзорова и его семью из конфискованного у них дома в Санкт-Петербурге

03.11.2026, 20:33, Разное
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Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в отношении публициста Александра Невзорова, покинувшего Россию в 2023 году, и членов его семьи.

Как сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд признал ответчиков утратившими право пользования жилым зданием в поселке Лисий Нос со снятием с регистрационного учета. Речь идет о самом Невзорове, его супруге Лидии, сыне Александре и теще Наталии Колесниковой.

Решение об изъятии принадлежащей Колесниковой недвижимости в пользу государства было принято Приморским судом в 2024 году, после того, как супругов признали «экстремистским объединением». Суд признал недействительным договор о продаже, заключенный Лидией Невзоровой с матерью.

Невзоров – непримиримый критик российских властей. Он был внесен в список «иностранных агентов» еще в апреле 2022 года. В феврале 2023 года Басманный суд приговорил его в восьми годам заключения заочно по обвинению в распространении «заведомо ложной информации о российской армии».

15 октября Росфинмониторинг внес Невзорова в список «террористов и экстремистов». Попадание в список влечет за собой, в том числе, полную блокировку банковских счетов, запрет на любые финансовые операции в России.

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