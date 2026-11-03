Украина сможет получать спутниковые снимки ситуации на фронте вдвое быстрее

Американская компания Vantor заявила, что продемонстрировала возможность доставлять спутниковые снимки украинским военным в течение семи минут после запроса, пишет SpaceNews. Это заметно быстрее, чем сообщалось ранее. Украина широко использует несекретные коммерческие снимки для поддержки операций беспилотников на фронте.

Vantor, до октября 2025 года называвшаяся Maxar Intelligence, управляет группировкой примерно из десяти оптических спутников наблюдения, включая спутники WorldView Legion. Как сообщала в июне 2026 года The Wall Street Journal, снимки поступают прямо на планшеты, телефоны и ноутбуки военных, иногда в течение 15 минут после съемки. Тем самым минуется централизованная обработка в Киеве, из-за которой доставка прежде растягивалась на часы или дни. Сотрудничество с голландской, американской и украинской компаниями позволяет быстро выявлять цели, планировать маршруты беспилотников и оценивать нанесенный ущерб. По словам участников операций, в некоторых случаях время от обнаружения цели до удара сократилось до 90%.

Согласно блогу самой Vantor, в ходе испытаний системы WorldView Access инженеры компании сократили время доставки снимков с 90 до примерно 11 минут. Этого удалось добиться за счет обработки данных вблизи наземных станций, выделения отдельных мощностей для срочных задач и оптимизации превращения сырых данных в готовое изображение. Как сообщил украинский 24 канал, результат в 11 минут неоднократно подтверждался в разных районах, однако показатель в семь минут для украинских военных пока не получил полной независимой проверки. В компании подчеркивают, что ускорение связано в основном с модернизацией наземной и облачной инфраструктуры, а не с обработкой данных на борту спутников.

Спутники Vantor ежедневно снимают около 7 миллионов кв. км и могут фотографировать одну и ту же точку 12–15 раз в сутки с разрешением около 30 см. Компания также развивает будущую группировку Pulse, которая должна обеспечить повторную съемку районов каждые 15 минут с разрешением около 40 см.