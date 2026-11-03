 

Украина сможет получать спутниковые снимки ситуации на фронте вдвое быстрее

03.11.2026, 18:34, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Американская компания Vantor заявила, что продемонстрировала возможность доставлять спутниковые снимки украинским военным в течение семи минут после запроса, пишет SpaceNews. Это заметно быстрее, чем сообщалось ранее. Украина широко использует несекретные коммерческие снимки для поддержки операций беспилотников на фронте.

Vantor, до октября 2025 года называвшаяся Maxar Intelligence, управляет группировкой примерно из десяти оптических спутников наблюдения, включая спутники WorldView Legion. Как сообщала в июне 2026 года The Wall Street Journal, снимки поступают прямо на планшеты, телефоны и ноутбуки военных, иногда в течение 15 минут после съемки. Тем самым минуется централизованная обработка в Киеве, из-за которой доставка прежде растягивалась на часы или дни. Сотрудничество с голландской, американской и украинской компаниями позволяет быстро выявлять цели, планировать маршруты беспилотников и оценивать нанесенный ущерб. По словам участников операций, в некоторых случаях время от обнаружения цели до удара сократилось до 90%.

Согласно блогу самой Vantor, в ходе испытаний системы WorldView Access инженеры компании сократили время доставки снимков с 90 до примерно 11 минут. Этого удалось добиться за счет обработки данных вблизи наземных станций, выделения отдельных мощностей для срочных задач и оптимизации превращения сырых данных в готовое изображение. Как сообщил украинский 24 канал, результат в 11 минут неоднократно подтверждался в разных районах, однако показатель в семь минут для украинских военных пока не получил полной независимой проверки. В компании подчеркивают, что ускорение связано в основном с модернизацией наземной и облачной инфраструктуры, а не с обработкой данных на борту спутников.

Спутники Vantor ежедневно снимают около 7 миллионов кв. км и могут фотографировать одну и ту же точку 12–15 раз в сутки с разрешением около 30 см. Компания также развивает будущую группировку Pulse, которая должна обеспечить повторную съемку районов каждые 15 минут с разрешением около 40 см.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.11 / СМИ: выход книги Проханова «Аятолла и его команда» перенесли по просьбе МИД

03.11 / Для содержания задержанных леворадикалов власти Парижа временно восстановят Бастилию

03.11 / Российский хостинг-провайдер Beget сообщил об уничтожении данных в результате кибератаки

03.11 / Столкновение двух вертолетов на Эвересте, погиб гражданин Индии

03.11 / В Киевской области произошли беспорядки после распространения информации о пытках военнослужащих

03.11 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1714-й день войны

03.11 / В Великобритании начался процесс по делу о групповых изнасилованиях бессознательной жертвы

03.11 / Эксперт Минцифры призвал россиян не беспокоиться о будущем Рунета: «Нет никакого будущего»

03.11 / Российский удар по больнице в Харьковской области, более 70 пострадавших

03.11 / Эквадор предупреждает туристов об опасности — на Галапагосах наводнения, в стране ЧП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике