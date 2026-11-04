2600 лет назад человечество невольно предотвратило очередной ледниковый период

Ледник Барнса

Группа ученых из Колумбийского университета получила косвенные данные для подтверждения гипотезы о способности человечества влиять на климат в планетарном масштабе. Только интерпретация событий теперь иная – то, что мы считали «глобальным потеплением», на самом деле является неожиданной паузой в наступлении очередного ледникового периода. Люди, сами того не зная, затормозили этот процесс — и не исключено, что смогут частично обратить его вспять.

Ледниковые периоды – регулярное явление на Земле, следствие колебаний ее орбиты и изменения ориентации оси, что приводит к перераспределению солнечного света и накоплению снега и льда вблизи полюсов. Ледники разрастаются и сливаются в ледовые щиты, такой как Лаврентийский щит, который покрывал Северную Америку во время последнего ледникового периода. Ныне от него осталась только ледниковая шапка Барнс на острове Баффинова земля, исследованием которой и занялись американские ученые.

Лед в этих широтах практически неподвижен, поэтому под ним хорошо сохраняется все, что было погребено при разрастании ледника. А именно – органические останки, для которых методом радиоуглеродного анализа довольно точно установили время их гибели. Расчеты показали, что расширение шапки (а с ним и текущий ледниковый период) начались примерно 3600 лет назад, но неожиданно прекратились около 1000 лет назад. Хотя «в норме» такое обледенение должно было продлится порядка 50 000 лет.

По инерции ледниковая шапка Барнса продолжала небольшой рост и где-то к середине 20-го века достигла пика своей величины, после чего началось стремительное таяние. И эта масса льда полностью растает через несколько столетий, что будет означать фактический финал несостоявшегося ледникового периода. По занятному совпадению, данные почти идеально ложатся на исторические сведения об индустриальном росте и увеличении количества выбросов углекислого газа.

Пока это гипотеза, но все выглядит так, что деятельность человека стала причиной того, что задуманный природой ледниковый период так и не состоялся, а мы живем в теплом мире вместо ледяного ада. То есть само становление человеческой цивилизации – неосознанное следствие ее активности и влияния на окружающую среду. Иначе наши полудикие предки так и боролись бы за выживание, не имея условий для иной жизни и развития.Источник — Columbia University