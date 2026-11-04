 

Самый большой электросамокат в мире наконец-то выехал на улицы города

04.11.2026, 18:30, Разное
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После долгих семи лет экспериментов, провалов и переделок автор YouTube-канала SuperfastMatt Мэтт Браун наконец-то представил широкой аудитории свое детище – самый большой электросамокат в мире. Это полноценный вид техники, скопированный с популярной модели Razor, но увеличенный во много раз. И да, на нем вполне можно ездить, что и было продемонстрировано сначала на фестивале в пустыне, а потом и на городских улицах.

Браун является фанатом нестандартной техники, что отчасти объясняет долгую реализацию задумки – он постоянно отвлекался на другие проекты. Из-за этого на уже почти готовом самокате, который простаивал на складе, начали выходить из строя отдельные компоненты. Пришлось многое переделывать с нуля, а заодно и умерить амбиции. Изначально это была махина длиной более 6 м, но затем оказалось, что управлять таким самокатом, а тем более вписываться в повороты, нереально.

В своем нынешнем виде SuperfastMatt имеет длину 2,4 м и управляется одним человеком – также, как обычный электросамокат. Главная стойка декоративная, в нее вмонтирован доработанный руль от обычного электросамоката, который установлен на выдвижной телескопической штанге. Основной корпус деревянный, но с многочисленными усилениями в виде металлических уголков и алюминиевых накладок. Многие детали изготовлены методом 3D-печати, аккумуляторы и электроника позаимствованы у серийных электросамокатов, но увеличены под размеры этого гиганта.Источник &#8212 Interesting engineering

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