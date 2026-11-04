 

Министр транспорта Испании подал в отставку после железнодорожной катастрофы

04.11.2026, 13:33, Разное
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Через шесть дней после железнодорожной катастрофы, унесшей жизни 69 человек, министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сообщил об уходе в отставку. Следует отметить, что это вторая смертоносная авария с начала года.

«Я принял решение о своем будущем в первые минуты после трагедии. Министр транспорта не может оставаться в должности после двух таких серьезных аварий менее, чем за год – независимо от того, несу ли я за них прямую ответственность», – сообщил он, выступая в парламенте.

В ответ пресс-секретарь находящейся в оппозиции Народной партии Эстер Муньос сказала министру, что его ответственность состоит не в том, чтобы объяснять смертельные аварии, а в том, чтобы их предотвращать.

Катастрофа произошла утром 28 октября в районе населенного пункта Урда. Скоростной поезд AVE государственной компании Renfe, следовавший из Мадрида в Севилью, врезался сзади в остановившийся на том же пути состав частной компании Iryo. В двух поездах находились более 500 пассажиров. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов и упали с железнодорожной насыпи.

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