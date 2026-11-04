Демократы победили на выборах в Конгресс США. Трамп признал поражение республиканцев

Демократическая партия США одержала победу на промежуточных выборах 3 ноября и возвращает контроль над обеими палатами Конгресса. Агентства Associated Press и Reuters объявили о победе демократов в Палате представителей и Сенате на основании результатов голосования в ключевых штатах и избирательных округах. Аналогичные сообщения публикуют Axios, американские телеканалы и другие ведущие СМИ. Президент Дональд Трамп поздравил демократов с победой, но отказался считать итоги выборов своим личным поражением.

Как пишет Associated Press, демократы отобрали у республиканцев места в Сенате как минимум в семи штатах, включая Техас, Канзас, Айову, Северную и Южную Каролину. В Палате представителей они победили более чем в двух десятках округов, ранее представленных республиканцами. При этом подсчет голосов продолжается, окончательное распределение мандатов пока неизвестно.

Агентство Reuters отмечает, что демократы добились успеха даже в традиционных оплотах Республиканской партии, где на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп одержал убедительную победу. В частности, впервые за многие десятилетия демократы выиграли сенатские выборы в Канзасе, Техасе и Южной Каролине.

Выборы завершили двухлетний период, в течение которого республиканцы контролировали Белый дом и обе палаты Конгресса. После вступления в должность новых конгрессменов в январе 2027 года Трампу придется работать с парламентом, контролируемым политическими противниками.

На выборах переизбирались все 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов из 100. Кроме того, в 36 штатах проходили губернаторские выборы. Избиратели голосовали за членов законодательных собраний штатов, представителей местных органов власти и по вопросам, вынесенным на референдумы.

Трамп признал победу демократов, но не считает выборы личным поражением

Президент США Дональд Трамп поздравил демократов с победой на промежуточных выборах и заявил о готовности сотрудничать с новым руководством Конгресса.

В телефонном интервью CBS News президент сказал: «Поздравляю демократов и надеюсь работать с ними на благо нашей страны».

Вместе с тем Трамп отказался считать результаты выборов своим личным поражением. По его словам, республиканцы проиграли прежде всего потому, что его самого не было в избирательных бюллетенях.

«Если бы я участвовал в выборах, мы бы победили», – заявил президент. Он также отметил, что некоторые кандидаты Республиканской партии не пользовались достаточной поддержкой избирателей, а отдельные политики, потерпевшие поражение, не были его сторонниками.

Трамп признал, что демократы провели успешную избирательную кампанию. В интервью Fox News он заявил, что на результаты выборов повлияла в том числе война с Ираном, которая привела к росту цен на энергоносители и усилила недовольство американцев экономической ситуацией.

При этом президент предупредил, что намерен использовать право вето для блокирования законодательных инициатив демократов, которые считает неприемлемыми. В принадлежащей ему социальной сети Truth Social он опубликовал изображение красной бейсболки в стиле MAGA с надписью «VETO» («Вето»).

По словам Трампа, несмотря на политические разногласия, он рассчитывает договариваться с демократами по отдельным вопросам, в том числе в сфере иммиграционной политики.

Признание президентом результатов выборов снимает опасения относительно возможного отказа Белого дома принять итоги голосования, однако его заявления свидетельствуют о предстоящем жестком противостоянии с новым большинством в Конгрессе.

Сенат: демократы отобрали у республиканцев не менее семи мест

Перед выборами Республиканская партия контролировала Сенат, располагая 53 местами против 47 у демократов и двух независимых сенаторов, входящих в демократическую фракцию. Для получения большинства демократам требовалось отобрать у республиканцев как минимум четыре места, сохранив собственные позиции.

По данным Associated Press, демократы добились значительно большего успеха: они отобрали у республиканцев не менее семи сенатских мест.

В Северной Каролине бывший губернатор-демократ Рой Купер победил республиканца Майкла Уотли, которого поддерживал Дональд Трамп. Республиканский сенатор Том Тиллис решил не баллотироваться на новый срок. Таким образом, место в Сенате перешло от республиканцев к демократам. На президентских выборах 2024 года в этом штате победил Трамп.

Одной из самых неожиданных стала победа демократки Энни Эндрюс в Южной Каролине. Она победила республиканку Дарлин Грэм, сестру покойного сенатора Линдси Грэма, которую поддерживал Трамп. В последний раз кандидат Демократической партии выигрывал выборы в Сенат от Южной Каролины в 1998 году. На президентских выборах 2024 года Трамп победил здесь с преимуществом почти в 18 процентных пунктов.

В Техасе демократ Джеймс Таларико победил республиканца Кена Пакстона, которого поддерживал президент. Это первая победа демократа на выборах в Сенат от Техаса за несколько десятилетий. Результат особенно примечателен тем, что Техас долгое время оставался одним из крупнейших оплотов Республиканской партии.

В Огайо демократ Шеррод Браун, ранее представлявший штат в Сенате, победил действующего сенатора-республиканца Джона Хастеда. Браун потерял место в Сенате на выборах 2024 года, но теперь возвращается в верхнюю палату Конгресса.

В Канзасе демократ Адам Гамильтон, пастор методистской церкви, победил действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. Как отмечает Associated Press, это первая победа демократа на выборах в Сенат от Канзаса с 1932 года.

В Айове демократ Джош Турек победил республиканку Эшли Хинсон. Это еще одно место, которое переходит от республиканцев к демократам. Перед выборами Айова рассматривалась как штат, где Республиканская партия имела серьезное преимущество.

В Мэне действующая сенатор-республиканка Сьюзан Коллинз проиграла демократу Трою Джексону. Коллинз, представлявшая штат в Сенате около 30 лет, признала поражение. Она считалась одним из наиболее умеренных представителей Республиканской партии и неоднократно выступала против отдельных инициатив Трампа.

Таким образом, демократы добились победы не только в конкурентных штатах, но и в регионах, где Республиканская партия десятилетиями сохраняла устойчивые позиции.

Демократы сохранили свои места в ключевых штатах

Помимо побед над республиканцами, Демократическая партия сумела сохранить важные места в Сенате, на которые претендовали ее противники.

В Джорджии действующий сенатор-демократ Джон Оссофф добился переизбрания, победив республиканца Майка Коллинза. Джорджия считалась одним из основных штатов, где республиканцы рассчитывали отобрать мандат у демократов.

В Нью-Гэмпшире демократ Крис Паппас победил бывшего сенатора-республиканца Джона Сунуну. Паппас займет место уходящей в отставку сенатора-демократа Джин Шахин.

В Мичигане демократ Абдул Эль-Сайед победил республиканца Майка Роджерса. Эль-Сайед станет первым мусульманином, избранным в Сенат США. В ходе кампании он выступал за расширение доступа к медицинскому обслуживанию и повышение налогов для состоятельных американцев. Его победа считается одним из наиболее заметных успехов прогрессивного крыла Демократической партии.

Во Флориде, напротив, республиканка Эшли Муди, назначенная в Сенат в 2025 году после перехода Марко Рубио на должность государственного секретаря, победила демократку Энджи Никсон. Республиканцы также сохранили места в ряде других традиционно поддерживающих их штатов.

Таким образом, демократы не только компенсировали возможные потери, но и существенно расширили представительство в Сенате.

Где подсчет голосов еще продолжается

Несмотря на объявленную победу демократов, окончательное распределение мест в Сенате еще не определено.

Особое внимание уделяется выборам на Аляске и в Миссисипи, где, согласно последней сводке Reuters, победители пока не были объявлены.

На Аляске действующий сенатор-республиканец Дэн Салливан пытается сохранить свой мандат. Дополнительные юридические споры возникли из-за присутствия в бюллетенях другого кандидата с тем же именем. Администрация Трампа обратилась в суд с требованием не утверждать результаты выборов при определенных обстоятельствах.

При этом исход оставшихся сенатских кампаний уже не изменит главного результата: Демократическая партия получила большинство в верхней палате Конгресса.

Окончательное распределение мандатов станет известно после завершения подсчета голосов и возможных судебных разбирательств.

Палата представителей: демократы победили более чем в двух десятках округов республиканцев

Демократическая партия также получила большинство в Палате представителей, насчитывающей 435 членов. Для контроля над нижней палатой Конгресса необходимо располагать не менее 218 мандатами.

По данным Associated Press, демократы отобрали у республиканцев более двух десятков избирательных округов. В отдельных случаях победы были одержаны в округах, где на президентских выборах 2024 года Трамп опередил своего соперника более чем на десять процентных пунктов.

Как отмечает Reuters, демократы выиграли все 20 наиболее конкурентных избирательных округов, результаты которых стали известны к моменту публикации агентством своей сводки.

Демократы добились особенно заметных успехов в Айове, Техасе, Флориде и Пенсильвании. Кроме того, они отобрали у республиканцев места в Кентукки, Миссури, Небраске, Огайо и Юте.

В Айове, где до выборов все члены Палаты представителей были республиканцами, демократы получили три места.

В 5-м избирательном округе Индианы демократ Джей Ди Форд победил действующего конгрессмена-республиканца Викторию Спартц, которая представляла округ на протяжении трех сроков. На президентских выборах 2024 года Трамп победил здесь с преимуществом почти в 17 процентных пунктов.

В 11-м избирательном округе Северной Каролины демократ Джейми Эйджер победил республиканку Дженнифер Балкком, получив место, освободившееся после ухода конгрессмена-республиканца Чака Эдвардса.

При этом в ряде округов подсчет голосов продолжается, прежде всего в Калифорнии и других штатах, где широко распространено голосование по почте. Поэтому окончательная величина демократического большинства пока неизвестна.

Республиканцы перед выборами пытались улучшить свои позиции путем пересмотра границ избирательных округов в нескольких штатах. Демократы использовали аналогичный механизм в Калифорнии. Однако, по оценке Reuters, изменения границ округов не помогли республиканцам предотвратить поражение.

После начала работы нового Конгресса лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис сможет претендовать на должность спикера, которую в настоящее время занимает республиканец Майк Джонсон. Если Джеффрис будет избран, он станет первым чернокожим политиком на этом посту в истории США.

Губернаторские выборы: неожиданные победы демократов в Техасе, Джорджии и Огайо

Успехи Демократической партии не ограничились выборами в Конгресс. Ее кандидаты также добились ряда важных побед на губернаторских выборах.

В Техасе демократка Джина Инохоса победила действующего губернатора-республиканца Грега Эбботта, который руководил штатом с 2015 года и претендовал на четвертый срок. Инохоса станет первой женщиной латиноамериканского происхождения на посту губернатора Техаса. Эта победа стала одним из самых неожиданных событий выборов.

В Джорджии бывший мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс победила республиканца Рика Джексона. Она станет первой чернокожей женщиной, избранной губернатором американского штата. Демократы впервые с 1998 года получили губернаторский пост в Джорджии.

В Огайо демократка Эми Актон победила республиканца Вивека Рамасвами, известного предпринимателя и бывшего участника президентской кампании Республиканской партии. Эта победа также привела к переходу губернаторского поста от республиканцев к демократам.

В Айове демократ Роб Сэнд победил на губернаторских выборах, обеспечив партии еще одну важную победу на Среднем Западе США.

Во Флориде, напротив, победил республиканец Байрон Дональдс, опередивший демократа Дэвида Джолли. Дональдс станет первым чернокожим республиканцем, избранным губернатором американского штата.

В Нью-Йорке губернатор-демократ Кэти Хокул переизбрана на новый срок. В Иллинойсе губернатор Джей Би Прицкер также добился переизбрания. Победы одержали и другие действующие губернаторы-демократы, включая Джоша Шапиро в Пенсильвании, Уэса Мура в Мэриленде и Мору Хили в Массачусетсе.

Результаты губернаторских выборов укрепляют позиции демократов на уровне штатов и могут повлиять на политическую ситуацию перед президентскими выборами 2028 года.

Почему республиканцы проиграли: экономика, Иран и недовольство Трампом

Предварительные результаты опросов избирателей свидетельствуют о серьезном недовольстве американцев экономической ситуацией и политикой администрации Дональда Трампа.

По данным опросов, проведенных компанией SSRS для ведущих американских СМИ, около половины избирателей рассматривали промежуточные выборы как возможность выразить недовольство президентом.

Около трех четвертей опрошенных заявили, что недовольны положением дел в стране или испытывают по этому поводу гнев. Приблизительно 70% респондентов считают необходимым усилить контроль Конгресса над действиями президента.

Экономические проблемы оказались одним из основных факторов, повлиявших на голосование. Около трех четвертей избирателей оценили состояние американской экономики как неудовлетворительное или плохое. Примерно 80% сообщили, что инфляция создает серьезные или умеренные финансовые трудности для их семей.

Особое значение имели рост стоимости жизни, торговые пошлины и подорожание топлива на фоне войны с Ираном.

Демократы строили свою избирательную кампанию вокруг экономических проблем и обвинений в коррупции. Они критиковали торговую политику Трампа, действия его администрации и финансовые интересы членов президентской семьи.

Республиканцы, в свою очередь, делали акцент на миграционной политике, вопросах безопасности и культурных конфликтах, обвиняя демократов в продвижении радикальных инициатив.

Однако, по оценке Reuters, экономические проблемы оказались для значительной части избирателей важнее вопросов, на которых сосредоточились республиканцы.

Анализ результатов голосования показывает, что демократы усилили свои позиции практически во всех категориях избирательных округов: в богатых и бедных районах, среди населения с высоким и низким уровнем образования, в городах и сельской местности.

Особенно заметным оказалось изменение электоральных предпочтений в районах с большой долей латиноамериканского населения. На президентских выборах 2024 года Трамп сумел значительно укрепить свои позиции среди этой группы избирателей, однако теперь значительная их часть вновь поддержала демократов.

Когда станут известны окончательные результаты

В большинстве восточных штатов основная часть бюллетеней была подсчитана уже в ночь после голосования. Однако в штатах, где широко распространено голосование по почте, обработка бюллетеней может продолжаться несколько дней и даже недель.

Особенно продолжительным может оказаться подсчет в Калифорнии и Вашингтоне. В Калифорнии бюллетени, отправленные по почте не позднее 3 ноября, могут поступать до 10 ноября, а в штате Вашингтон – до 23 ноября.

На Аляске часть результатов почтового голосования может стать известна лишь после 18 ноября, когда истекает срок поступления бюллетеней от военнослужащих и американцев, находящихся за границей.

В случае минимального разрыва между кандидатами в отдельных округах возможны пересчеты голосов. Кроме того, в некоторых штатах результаты могут оспариваться в судебном порядке.

Официальное утверждение результатов производится властями каждого штата отдельно и может занять несколько недель.

Что победа демократов означает для Трампа

Переход обеих палат Конгресса под контроль Демократической партии существенно ограничит возможности Дональда Трампа проводить свою политику в оставшиеся два года президентского срока.

В течение первых двух лет второго срока Трамп опирался на республиканское большинство как в Палате представителей, так и в Сенате. Это позволяло администрации проводить законодательные инициативы и обеспечивать утверждение многих президентских назначений.

Теперь политическая ситуация в Вашингтоне изменится.

Контроль над Палатой представителей позволит демократам блокировать законодательные инициативы республиканцев, определять повестку заседаний, руководить парламентскими комитетами и начинать расследования в отношении администрации президента.

Особенно важным станет переход Сената под контроль демократов. Верхняя палата считает кандидатуры федеральных судей, членов правительства, послов и многих высокопоставленных должностных лиц. Демократическое большинство сможет отклонять или задерживать кандидатуры, предложенные Белым домом.

Это касается в том числе возможных назначений в Верховный суд США. Если в оставшиеся два года президентства Трампа появится вакансия в высшей судебной инстанции, демократы смогут заблокировать предложенного президентом кандидата.

Кроме того, демократы получат возможность проводить масштабные парламентские расследования, требовать документы у федеральных ведомств и вызывать представителей администрации на слушания.

Как пишет Associated Press, демократические лидеры уже рассматривают возможность расследования действий высокопоставленных членов администрации и финансовой деятельности семьи Трампа. Среди потенциальных объектов парламентских расследований называются министр обороны Пит Хегсет и бывший советник президента Илон Маск.

Не исключены и новые попытки инициировать процедуру импичмента. Палата представителей может объявить импичмент простым большинством голосов. Однако для отстранения президента от должности необходимо большинство в две трети голосов Сената. Поэтому переход обеих палат под контроль демократов сам по себе не означает возможности отстранить Трампа от власти.

Вместе с тем демократы не смогут беспрепятственно проводить собственные законы. Президент США сохраняет право вето, для преодоления которого необходимо большинство в две трети голосов в обеих палатах Конгресса.

Кроме того, для продвижения большинства законопроектов через Сенат требуется поддержка не менее 60 сенаторов, если не применяется специальная процедура рассмотрения бюджетных вопросов. Таким образом, даже при наличии большинства в обеих палатах демократы будут вынуждены искать компромиссы с республиканцами.

Особенно напряженной может стать борьба вокруг федерального бюджета и финансирования государственных учреждений. Конгресс обладает полномочиями утверждать расходы федерального правительства, поэтому отсутствие соглашения между Белым домом и демократическим большинством может привести к новым бюджетным кризисам.

В сфере внешней политики Трамп сохранит значительные президентские полномочия, включая руководство вооруженными силами и дипломатией. Однако Конгресс сможет влиять на финансирование военных операций, предоставление иностранной помощи и утверждение международных соглашений в пределах своих конституционных полномочий.

По оценке американских политических обозревателей, победа демократов может также изменить ситуацию внутри Республиканской партии. После поражения на промежуточных выборах внимание политиков будет постепенно переключаться на президентскую кампанию 2028 года и поиск преемника Трампа, который не имеет права баллотироваться на третий срок.

Когда начнет работу новый Конгресс

Избранный на нынешних выборах Конгресс США 120-го созыва начнет работу 3 января 2027 года.

До этого времени действующий состав Конгресса сохраняет свои полномочия, а республиканцы продолжат контролировать обе палаты.

После начала работы нового Конгресса будут избраны руководители палат и сформированы парламентские комитеты. Демократическая партия получит возможность определять законодательную повестку и контролировать деятельность администрации президента на протяжении оставшихся двух лет президентства Трампа.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2028 года.