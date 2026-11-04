ВСУ — ночью перехвачены 272 БПЛА. МО РФ — сбиты 709 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 4 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине 310 ударных БПЛА (из них – 81 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 272 беспилотников (в том числе 64 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 19 локациях и падения обломков в 15 локациях. Причинен ущерб в Одессе и Полтавской области. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 4 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 709 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, республики Адыгея, Крыма, акваториями Азовского и Черного морей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.