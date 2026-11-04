СМИ — Демократическая партия США вернула контроль над Палатой представителей и Сенатом

Американские СМИ сообщают о победе Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США, состоявшихся 3 ноября. Агентство Associated Press объявило о переходе Сената под контроль демократов. Аналогичные прогнозы публикуют Axios и другие американские издания. Компания Decision Desk HQ прогнозирует, что демократы получат большинство в Палате представителей. При этом подсчет голосов продолжается, и окончательное распределение мандатов в обеих палатах пока неизвестно.

По данным Associated Press, демократы добились ряда неожиданных побед в штатах, традиционно поддерживающих республиканцев. Агентство Reuters пишет о значительных успехах Демократической партии на выборах в обе палаты Конгресса.

О прогнозируемой победе демократов в Палате представителей пишет ABC 17 News со ссылкой на Decision Desk HQ. Эта организация, специализирующаяся на обработке результатов американских выборов, сделала прогноз на основании поступивших данных голосования и опросов избирателей.

Таким образом, по прогнозам американских СМИ, Республиканская партия президента Дональда Трампа теряет контроль над Конгрессом, которым она располагала в течение первых двух лет его второго президентского срока. Это существенно изменит политическую ситуацию в Вашингтоне и ограничит возможности Белого дома проводить свою законодательную программу.

На выборах переизбирались все 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов из 100. Кроме того, в 36 штатах проходили губернаторские выборы. Избиратели голосовали за членов законодательных собраний штатов, представителей местных органов власти и по многочисленным вопросам, вынесенным на референдумы.

Завершение голосования по штатам

Голосование на промежуточных выборах в США проходило во вторник, 3 ноября. Из-за разницы часовых поясов избирательные участки закрывались постепенно, а подсчет голосов в восточных штатах начался еще до завершения голосования на западе страны.

Первыми закрылись избирательные участки в большей части Индианы и Кентукки. Затем голосование завершилось в Джорджии, Южной Каролине, Вирджинии и ряде других штатов. Позже закрылись участки в Северной Каролине, Огайо и Западной Вирджинии.

Следующая волна закрытия участков охватила большинство восточных и центральных штатов, включая Флориду, Пенсильванию, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган, Техас, Висконсин, Айову и Канзас.

После этого завершилось голосование в Неваде, Монтане, Юте, Калифорнии, Вашингтоне, Орегоне и Айдахо. Последними закрываются участки на Гавайях, Аляске и Алеутских островах.

В большинстве штатов подсчет голосов продолжается. При этом американские СМИ могут объявлять победителей отдельных выборов до завершения подсчета всех бюллетеней, если поступившие данные позволяют с высокой степенью уверенности определить исход голосования.

Сенат: демократы возвращают большинство

Перед выборами Республиканская партия контролировала Сенат, располагая 53 местами против 47 у демократов и двух независимых сенаторов, входящих в демократическую фракцию. Для получения большинства демократам требовалось отобрать у республиканцев как минимум четыре места, сохранив собственные позиции.

По прогнозу Associated Press, Демократическая партия выполнила эту задачу. Ключевую роль сыграли победы ее кандидатов в Северной Каролине, Южной Каролине, Техасе, Огайо и Канзасе.

В Северной Каролине бывший губернатор-демократ Рой Купер победил республиканца Майкла Уотли, которого поддерживал Дональд Трамп. Республиканский сенатор Том Тиллис решил не баллотироваться на новый срок. Таким образом, место в Сенате перешло от республиканцев к демократам. На президентских выборах 2024 года в этом штате победил Трамп.

Еще более неожиданным стал результат в Южной Каролине. По прогнозам CBS News и Reuters, демократка Энни Эндрюс победила действующего сенатора-республиканца Дарлин Грэм. В последний раз кандидат Демократической партии выигрывал выборы в Сенат от Южной Каролины в 1998 году. На президентских выборах 2024 года Трамп победил здесь с преимуществом почти в 18 процентных пунктов.

В Техасе демократ Джеймс Таларико победил республиканца Кена Пакстона, которого поддерживал Трамп. Результат стал одним из наиболее заметных событий выборов: Техас на протяжении десятилетий оставался оплотом Республиканской партии. О победе Таларико сообщают Axios и Reuters.

В Огайо демократ Шеррод Браун, ранее представлявший штат в Сенате, победил действующего сенатора-республиканца Джона Хастеда. Браун потерял место в Сенате на выборах 2024 года, но теперь возвращается в верхнюю палату Конгресса.

Особенно неожиданным оказался результат в Канзасе. Демократ Адам Гамильтон, пастор методистской церкви, победил действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. Как отмечает Associated Press, это первая победа демократа на выборах в Сенат от Канзаса за 94 года.

Партия также сумела сохранить ряд собственных мест, за которые боролись республиканцы.

В Джорджии действующий сенатор-демократ Джон Оссофф добился переизбрания, победив республиканца Майка Коллинза. Джорджия считалась одним из важнейших штатов, где республиканцы рассчитывали добиться успеха.

В Нью-Гэмпшире демократ Крис Паппас победил бывшего сенатора-республиканца Джона Сунуну. Паппас займет место уходящей в отставку сенатора-демократа Джин Шахин.

Во Флориде, напротив, республиканка Эшли Муди, назначенная в Сенат в 2025 году после перехода Марко Рубио на должность государственного секретаря, победила демократку Энджи Никсон. При этом ее преимущество оказалось относительно небольшим по сравнению с результатом Трампа на президентских выборах 2024 года.

Республиканцы также сохранили места в ряде штатов, традиционно поддерживающих их кандидатов.

Возвращение большинства в Сенате означает, что демократы получат контроль над повесткой верхней палаты Конгресса, ее комитетами и процедурой утверждения президентских назначений. Для администрации Трампа это особенно существенно, поскольку назначение федеральных судей, членов правительства и многих высокопоставленных чиновников требует согласия Сената.

Где продолжается напряженная борьба

Несмотря на прогноз Associated Press о переходе сенатского большинства к демократам, в нескольких штатах продолжается напряженный подсчет голосов. Его результаты определят окончательное соотношение сил между партиями.

Особое внимание уделяется Мэну, Айове, Аляске и Мичигану.

В Мэне действующая сенатор-республиканка Сьюзан Коллинз борется с демократом Троем Джексоном. Этот штат еще до выборов рассматривался как один из возможных источников дополнительных мандатов для демократов.

В Айове и на Аляске также продолжается определение результатов конкурентных выборов в Сенат. Итоги этих кампаний могут увеличить преимущество одной из партий, хотя прогноз о переходе большинства к демократам уже опубликован.

В Мичигане республиканцы рассчитывали отобрать место у демократов. За него борются демократ Абдул Эль-Сайед и республиканец Майк Роджерс. Результат имеет значение для окончательного распределения мест в верхней палате.

Таким образом, вопрос о том, какая партия будет контролировать Сенат, по оценке Associated Press, уже решен, но точная численность демократической и республиканской фракций пока остается неизвестной.

Палата представителей: прогнозируется победа демократов

До выборов республиканцы обладали небольшим большинством в Палате представителей. Для контроля над палатой из 435 членов необходимо получить не менее 218 мест.

Компания Decision Desk HQ прогнозирует, что Демократическая партия получит большинство. О таком прогнозе сообщили американские СМИ, однако подсчет голосов во многих избирательных округах еще продолжается.

Накануне выборов большинство крупных аналитических центров также прогнозировали переход Палаты представителей под контроль демократов. По оценке Cook Political Report, Демократическая партия могла получить от 230 до 240 мест.

Демократы уже добились побед в нескольких округах, ранее представленных республиканцами. В частности, в 11-м избирательном округе Северной Каролины демократ Джейми Эйджер победил республиканку Дженнифер Балкком, получив место, которое освободилось после ухода конгрессмена-республиканца Чака Эдвардса.

Reuters пишет как минимум о восьми местах в Палате представителей, которые демократы отобрали у республиканцев. При этом в ряде округов результаты еще не определены.

Особое внимание уделяется Пенсильвании, Нью-Йорку, Калифорнии и другим штатам, где сохраняется напряженная борьба в отдельных избирательных округах. Именно результаты этих кампаний определят окончательную величину демократического большинства.

Республиканцы перед выборами пытались улучшить свои позиции путем пересмотра границ избирательных округов в нескольких штатах. Демократы использовали аналогичный механизм в Калифорнии. Однако первые результаты показывают, что изменения границ округов не предотвратили потери республиканцев.

Если прогноз Decision Desk HQ подтвердится, демократы получат возможность самостоятельно определять законодательную повестку Палаты представителей, возглавлять ее комитеты, проводить расследования в отношении администрации президента и блокировать законопроекты, предложенные республиканцами.

Лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис в таком случае сможет претендовать на должность спикера Палаты представителей, которую в настоящее время занимает республиканец Майк Джонсон.

Губернаторские выборы: историческая победа демократов в Джорджии

Одной из наиболее заметных побед Демократической партии стало избрание Кейши Лэнс Боттомс губернатором Джорджии. Бывший мэр Атланты победила республиканца Рика Джексона, став первой чернокожей женщиной, избранной губернатором американского штата. Демократы впервые с 1998 года получили губернаторский пост в Джорджии.

В Техасе демократка Джина Инохоса победила действующего губернатора-республиканца Грега Эбботта, который руководил штатом с 2015 года. Этот результат стал еще одной заметной победой демократов в традиционно республиканском штате.

Во Флориде, напротив, победил республиканец Байрон Дональдс, опередивший демократа Дэвида Джолли. Дональдс станет первым чернокожим губернатором Флориды.

В Нью-Йорке губернатор-демократ Кэти Хокул переизбрана на новый срок. В Иллинойсе губернатор Джей Би Прицкер также добился переизбрания. Победы одержали и другие действующие губернаторы-демократы, включая Джоша Шапиро в Пенсильвании и Уэса Мура в Мэриленде.

Результаты губернаторских выборов имеют значение не только для политики отдельных штатов. Губернаторы играют важную роль в формировании местной администрации и реализации законодательства, а итоги нынешнего голосования могут повлиять на политическую ситуацию перед президентскими выборами 2028 года.

Что показывают опросы избирателей

Предварительные результаты выборов свидетельствуют о серьезном недовольстве американских избирателей политикой администрации Дональда Трампа.

По данным опроса AP Voter Poll, около трех четвертей избирателей заявили, что недовольны положением дел в стране или испытывают по этому поводу гнев. Одним из основных факторов, влияющих на голосование, стали экономические проблемы, прежде всего рост стоимости жизни.

Среди важнейших тем избирательной кампании назывались инфляция, стоимость топлива, торговые пошлины, миграционная политика, война с Ираном и вопросы коррупции.

Как пишет Reuters, около половины опрошенных избирателей рассматривали голосование как возможность выразить недовольство Трампом. При этом примерно 70% респондентов заявили о необходимости усилить контроль Конгресса над действиями президента.

Особое значение имела экономическая ситуация. Рост стоимости жизни и подорожание топлива, в том числе на фоне войны с Ираном, стали одними из основных аргументов демократов в ходе предвыборной кампании.

Республиканцы, в свою очередь, призывали избирателей поддержать экономическую и миграционную политику администрации Трампа, утверждая, что ее результаты в долгосрочной перспективе принесут пользу американцам.

Опросы также указывают на существенное недовольство молодых избирателей. Среди американцев младше 30 лет поддержка кандидатов демократов оказалась значительно выше, чем на президентских выборах 2024 года.

Когда станут известны окончательные результаты

Несмотря на прогнозы американских СМИ о переходе контроля над Конгрессом к демократам, окончательные результаты выборов могут стать известны значительно позже.

В большинстве восточных штатов значительная часть голосов подсчитывается уже в ночь после выборов. Однако в штатах, где широко распространено голосование по почте, обработка бюллетеней может продолжаться несколько дней и даже недель.

Особенно продолжительным может оказаться подсчет в Калифорнии и Вашингтоне. В Калифорнии бюллетени, отправленные по почте не позднее 3 ноября, могут поступать до 10 ноября, а в штате Вашингтон – до 23 ноября. В этих штатах значительная доля избирателей голосует по почте.

На Аляске существенная часть результатов почтового голосования может стать известна лишь после 18 ноября, когда истекает срок поступления бюллетеней от военнослужащих и американцев, находящихся за границей.

По оценке Associated Press, продолжительность подсчета зависит от законодательства каждого штата, порядка обработки почтовых бюллетеней и величины разрыва между кандидатами.

В случае минимального разрыва между кандидатами в отдельных округах возможны пересчеты голосов. Официальное утверждение результатов производится властями каждого штата отдельно и может занять несколько недель.

Таким образом, прогнозируемый политический итог выборов уже обозначился, однако окончательное количество мест, полученных демократами и республиканцами в обеих палатах Конгресса, может оставаться неизвестным еще несколько дней или недель.

Что победа демократов означает для Трампа

Переход обеих палат Конгресса под контроль Демократической партии, если опубликованные прогнозы подтвердятся, существенно ограничит возможности Дональда Трампа проводить свою политику в оставшиеся два года президентского срока.

В течение первых двух лет второго срока Трамп опирался на республиканское большинство как в Палате представителей, так и в Сенате. Это позволяло администрации проводить законодательные инициативы и обеспечивать утверждение многих президентских назначений.

Теперь ситуация может кардинально измениться.

Контроль над Палатой представителей позволит демократам блокировать законодательные инициативы республиканцев, определять повестку заседаний, руководить парламентскими комитетами и начинать расследования в отношении администрации президента.

Особенно важным станет переход Сената под контроль демократов. Верхняя палата считает кандидатуры федеральных судей, членов правительства, послов и многих высокопоставленных должностных лиц. Демократическое большинство сможет отклонять или задерживать кандидатуры, предложенные Белым домом.

Это касается в том числе возможных назначений в Верховный суд США. Если в оставшиеся два года президентства Трампа появится вакансия в высшей судебной инстанции, демократы смогут заблокировать предложенного президентом кандидата.

Кроме того, контроль над обеими палатами позволит демократам проводить масштабные парламентские расследования, требовать документы у федеральных ведомств и вызывать представителей администрации на слушания.

Не исключены и новые попытки инициировать процедуру импичмента. Палата представителей может объявить импичмент простым большинством голосов. Однако для отстранения президента от должности необходимо большинство в две трети голосов Сената. Поэтому даже переход обеих палат под контроль демократов сам по себе не означает возможности отстранить Трампа от власти.

Вместе с тем демократы не смогут беспрепятственно проводить собственные законы. Президент США сохраняет право вето, для преодоления которого необходимо большинство в две трети голосов в обеих палатах Конгресса.

Кроме того, для продвижения большинства законопроектов через Сенат требуется поддержка не менее 60 сенаторов, если не применяется специальная процедура рассмотрения бюджетных вопросов. Таким образом, даже при наличии большинства в обеих палатах демократы будут вынуждены искать компромиссы с республиканцами.

Особенно напряженной может стать борьба вокруг федерального бюджета и финансирования государственных учреждений. Конгресс обладает полномочиями утверждать расходы федерального правительства, поэтому отсутствие соглашения между Белым домом и демократическим большинством может привести к новым бюджетным кризисам.

В сфере внешней политики Трамп сохранит значительные президентские полномочия, включая руководство вооруженными силами и дипломатией. Однако Конгресс сможет влиять на финансирование военных операций, предоставление иностранной помощи и утверждение международных соглашений в пределах своих конституционных полномочий.

Первые реакции президента также свидетельствуют о предстоящем противостоянии. По сообщениям американских СМИ, Трамп заявил, что намерен использовать право вето в отношении законодательных инициатив демократов, и подчеркнул, что лично не участвовал в нынешних выборах в качестве кандидата.

Таким образом, если прогнозы подтвердятся, последние два года второго президентского срока Дональда Трампа пройдут в условиях противостояния между Белым домом и Конгрессом, контролируемым оппозицией.

Когда начнет работу новый Конгресс

Избранный на нынешних выборах Конгресс США 120-го созыва начнет работу 3 января 2027 года.

До этого времени действующий состав Конгресса сохраняет свои полномочия, а республиканцы продолжат контролировать обе палаты.

После начала работы нового Конгресса будут избраны руководители палат и сформированы парламентские комитеты. Демократическая партия, если прогнозы о ее победе подтвердятся, получит возможность определять законодательную повестку на протяжении оставшихся двух лет президентства Трампа.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2028 года.