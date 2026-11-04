Выборы в США — демократы побеждают в ключевых штатах и могут получить контроль над Конгрессом

В США продолжается подсчет голосов на промежуточных выборах, состоявшихся во вторник, 3 ноября. Первые результаты указывают на серьезные потери Республиканской партии президента Дональда Трампа. Демократы добились нескольких важных побед на выборах в Сенат, в том числе в штатах, традиционно поддерживающих республиканцев. Американские СМИ прогнозируют переход Палаты представителей под контроль Демократической партии. Исход борьбы за большинство в Сенате пока не определен.

На выборах переизбираются все 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов из 100. Кроме того, в 36 штатах проходят губернаторские выборы. Избиратели голосуют за членов законодательных собраний штатов, представителей местных органов власти и по многочисленным вопросам, вынесенным на референдумы.

Когда завершается голосование

Первыми закрылись избирательные участки в большей части Индианы и Кентукки. Затем голосование завершилось в Джорджии, Южной Каролине, Вирджинии и ряде других штатов. Потом закрылись участки в Северной Каролине, Огайо и Западной Вирджинии. Позже завершилось голосование в большинстве восточных и центральных штатов, включая Флориду, Пенсильванию, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган, Техас, Висконсин, Айову и Канзас. Далее закрылись участки в Неваде, Монтане и Юте. Завершено голосование в Калифорнии, Вашингтоне, Орегоне и Айдахо. На Гавайях и большей части Аляски участки закроются немного позже, а последними будут закрыты избирательные участки на Алеутских островах.

Сенат: демократы отбирают места у республиканцев

Перед выборами Республиканская партия контролировала Сенат, располагая 53 местами против 47 у демократов и двух независимых сенаторов, входящих в демократическую фракцию. Для получения большинства демократам необходимо отобрать у республиканцев как минимум четыре места, сохранив все свои позиции.

Первую важную победу демократы одержали в Северной Каролине. Бывший губернатор штата Рой Купер победил республиканца Майкла Уотли, которого поддерживал Дональд Трамп. Республиканский сенатор Том Тиллис решил не баллотироваться на новый срок. Таким образом, место в Сенате переходит от республиканцев к демократам. Это особенно важный результат с учетом того, что на президентских выборах 2024 года в Северной Каролине победил Трамп.

Еще более неожиданным стал результат в Южной Каролине. По прогнозам CBS News и Reuters, демократка Энни Эндрюс победила действующего сенатора-республиканца Дарлин Грэм, сестру покойного сенатора Линдси Грэма. В последний раз кандидат Демократической партии выигрывал выборы в Сенат от Южной Каролины в 1998 году. На президентских выборах 2024 года Трамп победил в этом штате с преимуществом почти в 18 процентных пунктов.

Эти две победы обеспечивают демократам половину необходимого прироста мест для установления контроля над Сенатом.

В Джорджии действующий сенатор-демократ Джон Оссофф добился переизбрания, победив республиканца Майка Коллинза. Джорджия считалась одним из важнейших штатов, где республиканцы рассчитывали отобрать место у демократов.

В Нью-Гэмпшире демократ Крис Паппас победил бывшего сенатора-республиканца Джона Сунуну. Паппас займет место уходящей в отставку сенатора-демократа Джин Шахин. Таким образом, демократы сохранили еще одно место, на которое претендовали республиканцы.

Во Флориде республиканка Эшли Муди, назначенная в Сенат в 2025 году после перехода Марко Рубио на должность государственного секретаря, победила демократку Энджи Никсон. При этом преимущество Муди оказалось относительно небольшим по сравнению с результатом Трампа в этом штате на президентских выборах 2024 года.

Республиканцы также сохраняют места в традиционно поддерживающих их штатах, в частности в Кентукки и Оклахоме.

Где продолжается наиболее напряженная борьба

Судьба сенатского большинства зависит прежде всего от результатов голосования в Мэне, Огайо, Айове, Канзасе, Техасе, на Аляске и в Мичигане.

В Мэне действующая сенатор-республиканка Сьюзан Коллинз борется с демократом Троем Джексоном. Этот штат считается одним из основных направлений наступления демократов на республиканское большинство.

В Огайо за место в Сенате борются республиканец Джон Хастед и демократ Шеррод Браун, ранее представлявший штат в верхней палате Конгресса.

В Техасе демократ Джеймс Таларико соперничает с республиканцем Кеном Пакстоном. Демократы рассчитывают на победу в штате, который на федеральных выборах традиционно поддерживает республиканцев.

В Канзасе, Айове и на Аляске также продолжается подсчет голосов. Результаты этих выборов могут оказаться решающими для распределения мест в Сенате.

В Мичигане, напротив, республиканцы надеются отобрать место у демократов. За него борются демократ Абдул Эль-Сайед и республиканец Майк Роджерс. CBS News оценивает исход этой гонки как неопределенный.

По предварительным оценкам американских СМИ, в нескольких штатах, которые до выборов считались относительно безопасными для республиканцев, кандидаты демократов показывают результаты значительно лучше ожидавшихся.

Палата представителей: большинство может перейти к демократам

До выборов республиканцы обладали небольшим преимуществом в Палате представителей. Для контроля над палатой из 435 членов необходимо получить не менее 218 мест.

По данным Reuters, американские телеканалы прогнозируют победу демократов и установление ими контроля над Палатой представителей, хотя подсчет голосов во многих округах еще продолжается.

Демократы уже добились побед в нескольких округах, ранее представленных республиканцами. В частности, в 11-м избирательном округе Северной Каролины демократ Джейми Эйджер победил республиканку Дженнифер Балкком, получив место, которое освободилось после ухода конгрессмена-республиканца Чака Эдвардса.

Сообщается также о переходе к демократам мест в отдельных округах Нью-Джерси, Кентукки и Колорадо.

Особое внимание уделяется Пенсильвании, Нью-Йорку, Калифорнии и ряду других штатов, где результаты в относительно небольшом числе конкурентных округов могут определить окончательный состав Палаты представителей.

Республиканцы перед выборами пытались улучшить свои позиции путем пересмотра границ избирательных округов в нескольких штатах. Демократы использовали аналогичный механизм в Калифорнии. Однако предварительные результаты указывают на то, что эти меры не смогли полностью компенсировать изменения электоральных настроений.

Потеря республиканцами контроля над Палатой представителей существенно осложнит реализацию законодательной программы Трампа. Демократы получат возможность блокировать законопроекты, проводить парламентские расследования и вызывать представителей администрации президента на слушания.

Губернаторские выборы: историческая победа демократов в Джорджии

Одной из наиболее заметных побед Демократической партии стало избрание Кейши Лэнс Боттомс губернатором Джорджии. Бывший мэр Атланты победила республиканца Рика Джексона, став первой чернокожей женщиной, избранной губернатором американского штата. Демократы впервые с 1998 года получили губернаторский пост в Джорджии.

Во Флориде, напротив, победил республиканец Байрон Дональдс, опередивший демократа Дэвида Джолли. Дональдс станет первым чернокожим губернатором Флориды.

В Нью-Йорке губернатор-демократ Кэти Хокул переизбрана на новый срок. В Иллинойсе губернатор Джей Би Прицкер также добился переизбрания. Победы одержали и другие действующие губернаторы-демократы, включая Джоша Шапиро в Пенсильвании и Уэса Мура в Мэриленде.

Результаты губернаторских выборов имеют значение не только для политики отдельных штатов. Губернаторы играют важную роль в формировании местной администрации и реализации законодательства, а итоги нынешнего голосования могут повлиять на политическую ситуацию перед президентскими выборами 2028 года.

Что показывают опросы избирателей

По данным опроса AP Voter Poll, около трех четвертей американских избирателей заявили, что недовольны положением дел в стране или испытывают по этому поводу гнев. Одним из основных факторов, влияющих на голосование, стали экономические проблемы, прежде всего рост стоимости жизни.

Опрос также указывает на существенное изменение политических предпочтений молодых американцев. Среди избирателей младше 30 лет около 70% сообщили, что поддержали кандидатов Демократической партии в Палату представителей. На президентских выборах 2024 года поддержка Трампа и Камалы Харрис среди этой возрастной группы была значительно более равномерной.

Среди важнейших тем избирательной кампании – инфляция, стоимость топлива, торговые пошлины, миграционная политика и война с Ираном. Демократы представляли голосование как возможность ограничить власть Трампа, тогда как республиканцы призывали избирателей поддержать курс президента.

По данным Reuters, около 70% опрошенных избирателей считают необходимым усилить контроль Конгресса над действиями президента.

Когда станут известны окончательные результаты

Предварительные результаты большей части выборов будут известны в течение среды, 4 ноября. Однако в нескольких штатах подсчет может продолжаться значительно дольше.

По оценке Associated Press, в большинстве восточных штатов значительную часть голосов удается подсчитать уже в ночь после выборов. Более медленный подсчет ожидается в Мичигане, Мэне и некоторых других штатах, где важную роль играют досрочное голосование и бюллетени, поступающие по почте.

Особенно продолжительным может оказаться подсчет в Калифорнии и Вашингтоне. В Калифорнии бюллетени, отправленные по почте не позднее 3 ноября, могут поступать до 10 ноября, а в штате Вашингтон – до 23 ноября. В этих штатах значительная доля избирателей голосует по почте.

На Аляске существенная часть результатов почтового голосования может стать известна лишь после 18 ноября, когда истекает срок поступления бюллетеней от военнослужащих и американцев, находящихся за границей.

В случае минимального разрыва между кандидатами в отдельных округах возможны пересчеты голосов. Официальное утверждение результатов производится властями каждого штата отдельно и может занять несколько недель.

Таким образом, предварительный политический итог выборов может определиться уже 4 ноября, но окончательный состав Конгресса, особенно при небольшом перевесе одной из партий, может оставаться неизвестным еще несколько дней или недель.

Прогнозы: что означают результаты для Трампа

Накануне выборов аналитики прогнозировали высокую вероятность перехода Палаты представителей под контроль демократов. По оценке Cook Political Report, опубликованной перед голосованием, Демократическая партия могла получить от 227 до 240 мест, увеличив свое представительство на 12-25 мандатов.

Первые результаты в ключевых округах согласуются с этим прогнозом. Ряд американских СМИ уже прогнозирует победу демократов в борьбе за большинство в Палате представителей.

Ситуация в Сенате остается менее определенной. Победы демократов в Северной и Южной Каролине существенно улучшили их положение, но для получения большинства им необходимо добиться новых успехов в других штатах и не потерять места, которые они контролировали до выборов.

Если демократы получат контроль только над Палатой представителей, Трамп столкнется с оппозиционным большинством в нижней палате Конгресса, но сохранит поддержку республиканского большинства в Сенате. Это позволит ему продолжить назначения на высшие государственные должности и в федеральные суды при согласии сенаторов.

Если же демократы получат большинство в обеих палатах, возможности администрации Трампа проводить законодательные инициативы значительно сократятся. При этом президент сохранит право вето, а для преодоления вето Конгрессу потребуется большинство в две трети голосов в обеих палатах.

Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2028 года.