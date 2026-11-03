 

СМИ: выход книги Проханова «Аятолла и его команда» перенесли по просьбе МИД

03.11.2026, 18:00, Разное
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МИД России посчитал, что выход книги Александра Проханова «Аятолла и его команда», посвящённой Али Хаменеи, может навредить отношениям с Соединёнными Штатами Америки, и попросил «попридержать» её – об этом заявил источник в редакции газеты «Правда», близкий к известному публицисту.

Беспокойство дипломатов было подкреплено тем фактом, что Проханов недавно посещал США и был там с ликованием принят местными жителями и СМИ. На этом фоне любая критика с его стороны в адрес Дональда Трампа могла вызвать резкую реакцию Белого дома.

«Исходили из того, что президент Трамп в некотором смысле оппонировал аятолле Хаменеи и выходить сейчас с такими заявлениями, как у господина Проханова, особенно перед голосованием в США, было бы неосмотрительно и контрпродуктивно», – сказал источник в министерстве.

Писателя убедили повременить с выходом книги до тех пор, пока в Соединённых Штатах не пройдут новые президентские выборы, или «хотя бы пока Трамп не даст понять в явной форме, что не будет больше никаких выборов».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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