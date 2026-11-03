Британец Карл Бушби вернулся домой, завершив 28-летнее пешее кругосветное путешествие

Британский путешественник Карл Бушби, который 28 лет покинул родной Халл, чтобы совершить кругосветное пешее путешествие, вернулся домой. Он преодолел 50000 километров. Его ждала мама и сотни восторженных поклонников.

В ноябре 1998 года, после развода, бывший десантник нарисовал линию на карте – от южного Чили до Англии. Он решил доказать, что весь этот маршрут можно преодолеть пешком или вплавь. Еще одним условием было не возвращаться в Великобританию до достижения цели.

Бушби считал, что ему потребуется десять лет, в реальности оказалось – почти в три раза больше. Он ушел в путь 29-летним, а вернулся, когда ему исполнилось 57. Столь долгая дорога домой дала основания для сравнений Карла с Одиссеем. Он и сам называл свое путешествие современной Одиссеей.

Он преодолел Южную и Северную Америку, в том числе Дарьенский пробел – считающийся непроходимым район на границе Колумбии и Панамы. В 2006 году он по льду преодолел Берингов пролив – это стало всего лишь вторым случаем. На Чукотке его арестовали за незаконное пересечение российской границы.

Дальше его путь пролегал через Монголию, Китай, страны Центральной Азии, Европы. Всего – 29 государств. Последним препятствием стал Ла-Манш, который Бушби пересек вплавь. Следует отметить, что периодически от уезжал в США, где находятся его спонсоры, а пандемию переждал в Мексике. Но Карл всегда возвращался в ту точку, на которой прервал путешествие.

«Как хорошо, что ты вернулся домой», – сказала ему мама.