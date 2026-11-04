Чёрное море переименовали в Южнорусское

Государственная дума единогласно поддержала инициативу о переименовании Чёрного моря в Южнорусское в честь 414-ой годовщины изгнания польских интервентов из Москвы в 1612 году и успешного завершения саммита «Россия-Африка».

«Африканские товарищи попросили нас убрать с карты это порочащее негров название, которое тесно связано не только с тёмными днями расизма, но и захватническими устремлениями Польши», – сказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

В ближайшее время активисты планируют добиться переименования Балтийского, Белого и Охотского морей в Западнорусское, Северорусское и Восточнорусское соответственно.

«Это всё наши водоёмы, которые должны носить имя нашей великой страны. Уверен, мировая общественность нас поддержит», – пообещали в ГД.

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