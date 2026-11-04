Абдул аль-Саид, обвинявший Израиль в геноциде, станет первым мусульманином в Сенате США

Кандидат от Демократической партии Абдул аль-Саид одержал победу над республиканским кандидатом в Сенат США Майком Роджерсом и станет первым мусульманином в верхней палате Конгресса.

Аль-Саид – один из наиболее радикальных представителей «прогрессивного» лагеря демократов и противник Израиля. В прошлом он обвинял Израиль в геноциде. Его победа воспринимается как еще одно свидетельство перехода Демократической партии под контроль радикалов.

Накануне выборов Роджерса поддержала соперница аль-Саида на праймериз — сторонница Израиля Хейли Стивенс. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал Стивенс «гнусной предательницей». «Демократы Сената едины в поддержке аль-Саида», — заявил он.

Поддержка еврейского государства была одним из главных тем избирательной кампании. Аль-Саид обвинял Израиль в геноциде палестинцев и требовал отменить американскую военную помощь. После как AIPAC выделил на кампанию Стивенс десятки миллионов долларов, он заговорил об «израильских деньгах» соперницы, цитируя старый антисемитский стереотип.