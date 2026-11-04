 

Король Великобритании отказался приносить извинения за трансатлантическую работорговлю

04.11.2026, 9:33, Разное
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Король Великобритании Карл Третий выступил на саммите Британского содружества наций, проходящем на Антигуа и Барбуде. Несмотря на давление, монарх не стал приносить извинений за британское участие в работорговле.

«Эта позорная страница истории наполняет мое сердце ужасом, а мою душу – самой глубокой печалью. Но история также учит нас, что зло не должно иметь последнего слова, что стойкость и мужество способны сообща преодолеть самую чудовищную несправедливость», – заявил король.

«Но мы не можем выбирать историю. Во всей своей сложности она оставлена нам в наследство предками, которых мы не знали. Это наследие сочетает как достижения, так и провалы, как добро, так и зло, творимое ими», – заявил монарх, призвав карибские страны к сотрудничеству.

Он также напомнил, что именно британский королевский флот сыграл ключевую роль в том, чтобы покончить с трансатлантической работорговлей.

Отметим, что накануне саммита премьер-министр Энди Бернем, лидер лейбористов, не исключил принесения официальных извинений. В то же время его канцелярия опровергла публикации, что его правительство готово обсуждать вопрос о репарациях.

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