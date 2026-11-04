 

Республиканцы смогли сохранить контроль над Флоридой, впервые губернатором станет афроамериканец

04.11.2026, 10:33, Разное
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Республиканская партия сохранила контроль над Флоридой – «домашним штатом» президента США Дональда Трампа. Губернатором избран Байрон Дональдс, поддержанный президентом. Он станет первым афроамериканцем на этом посту.

Избирательная кампания, в которой соперником Дональдса был демократ Дэвид Джолли, была яростной и непростой для республиканцев в штате, где их позиции традиционно сильны. Джолли, бывший конгрессмен от Республиканской партии, перешел в другой лагерь, но позиционировал себя как центрист.

Последним демократическим губернатором Флориды был Бадди МакКей, покинувший пост в 1999 году. Дональдсу предстоит сменить Рона Десентиса – одного из главных приверженцев Трампа на уровне губернатора.

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