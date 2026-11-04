 

Google приступил к переходу на AI-only интерфейс: у некоторых пользователей начали пропадать обычные результаты поиска

04.11.2026, 11:00, Разное
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Поисковая система Google приступила к переходу на новый интерфейс, в котором отображается только ИИ-помощник, без традиционных построчных результатов поиска. Это часть утверждённого ещё в 2024 году плана, предусматривающего три основных этапа: AI-assistant (ИИ-помощник ассистирует при поиске и появляется лишь иногда), AI-first (ИИ-помощник всегда отображается перед результатами поиска) и AI-only (доступен только ИИ-помощник).

Об изменениях сообщают пользователи в США и Канаде ещё с начала недели – сейчас новый интерфейс доступен примерно 2-3% аудитории в этих странах. Они рассказывают, что поисковая строка теперь всегда открывает окно диалога с Gemini, а операторы поиска (такие как кавычки, знак минуса, ключевое слово OR и префикс site:) большще не работают.

В Google подтвердили, что начали переводить глобальный поиск «на новые принципы – современные и отвечающие интересам пользователей». В соответствии с планом традиционная выдача будет полностью отключена к середине 2027 года. Согласно оценкам сторонних экспертов, это позволит корпорации Alphabet высвободить гигантские мощности для вычисления и хранения данных, которые будут переданы AI-подразделению для удовлетворения растущего спроса на Gemini.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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