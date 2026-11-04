 

Успех противников Израиля на выборах в США

04.11.2026, 11:03, Разное
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На промежуточных выборах в США одержали победу несколько известных противников Израиля, представителей «прогрессивного» лагеря демократов. Места в Палате представителей сохранили Рашида Тлаиб, Ильхан Омар, Александрия Окасио-Кортес.

В нижней палате появилось по меньшей мере семь новых противников Израиля. Это Дариалиса Шевалье, Брэд Ландер и Клэр Вальдез, представляющие Нью-Йорк, Адам Хамави из Нью-Джерси, Крис Рабб (Пенсильвания), Донаван Маккини (Мичиган), Мелат Кирос (Колорадо).

Мичиган в Сенате будет представлять Абдул аль-Саид, обвинявший Израиль в геноциде палестинцев. Во время демократических праймериз он заявлял, что за его соперницей стоят «израильские деньги», что является повторением старого антисемитского стереотипа.

Исход выборов отражает радикализацию Демократической партии, рост влияния пропалестинского и социалистического крыла. Израилю будет крайне непросто вести диалог с Конгрессом, который, в частности, контролирует бюджет США.

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