Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1715-й день войны

Минобороны РФ 4 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бережное, Гарбузовка, Дорошенково и Колодезное. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Марковка, Никольское, Путивль и Спасское. Противник потерял более 195 военнослужащих, 31 автомобиль, 1 артиллерийское орудие и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Смородьковка Харьковской области, Богородичное, Крымки и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, 14 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дружковка, Кондратовка, Краматорск, Славянск, Стародубовка и Ясногорка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих и 31 автомобиль. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Веровка, Веселая Гора, Каменка, Криворожье, Роганское и Яковлевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области, Барвиновка, Василевское, Заливное, Новорозовка и Софиевка Запорожской области.

ВСУ потеряли до 200 военнослужащих и 5 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Орехов и Преображенка Запорожской области.

Уничтожены до 30 военнослужащих, 14 автомобилей и 6 станций радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 972 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 279618 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31518 танков и других боевых бронированных машин, 1795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36864 орудия полевой артиллерии и минометов, 76348 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 283000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.