Трамп поздравил демократов с победой на выборах, но пригрозил блокировать их инициативы

Президент США Дональд Трамп признал поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс и поздравил демократов с победой. При этом он заявил, что намерен использовать президентское право вето для блокирования законодательных инициатив своих политических противников.

В интервью CBS News Трамп поздравил демократов с успехом на выборах и выразил надежду на сотрудничество с ними в интересах США. Он вновь заявил, что результаты голосования были бы другими, если бы его собственное имя присутствовало в избирательных бюллетенях.

В беседе с Fox News президент признал, что одной из причин поражения республиканцев стала война с Ираном. По его словам, военные действия привели к росту цен на топливо, что отрицательно сказалось на настроениях американских избирателей. При этом Трамп подчеркнул, что считает свою политику в отношении Ирана правильной.

Как сообщает Reuters, Трамп заявил, что демократы провели успешную избирательную кампанию, однако предупредил, что будет накладывать вето на их «безумные» законодательные инициативы.

В принадлежащей ему социальной сети Truth Social президент опубликовал изображение красной бейсболки в стиле MAGA с надписью «VETO» («Вето»).

В интервью CBS News Трамп пояснил, что рассчитывает с помощью президентского вето вынудить демократов к переговорам. По его словам, после нескольких месяцев противостояния они будут вынуждены искать компромисс с Белым домом.

По прогнозам американских СМИ, Демократическая партия возвращает контроль над обеими палатами Конгресса. Это существенно ограничит законодательные возможности администрации Трампа в оставшиеся два года его президентского срока. Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года.