 

Число жертв российского удара по Камышевахе возросло до 37 человек

04.11.2026, 14:33, Разное
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Возросло до 37 человек количество жертв российского удара по поселку Камышеваха в Запорожской области. Об этом сообщил глава Областной военной администрации Михаил Семикин.

Ранее сообщалось о 31 погибшем, 48 пропавших без вести и пяти раненых. В области был объявлен трехдневный траур с 3 по 5 ноября

Напомним, что 2 ноября на поселок было сброшено девять трехтонных бомб Ф-3000. Основной удар пришелся на школу, где раздавали гуманитарную помощь, и убежище, в котором находились люди.

«Россияне не могли не знать, что еженедельно жители Камышевахи получали гуманитарную помощь именно там. Это очередное доказательство, что РФ не хочет ни деэскалации, ни реальной справедливости. После гуманитарной миссии в Олешках была надежда на приближение мира, однако РФ намерена убивать дальше», – говорилось в опубликованном президентом Владимиром Зеленским заявлении.

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