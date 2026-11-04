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04.11.2026, 16:00, Разное
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Прокурор Советского района Самары Вагиф Джафаров в интервью газете «Поволжский вестник» призвал граждан не поддаваться на провокации и не отмечать годовщину Октябрьской революции.

«К сожалению, у нас ещё остались люди, которые по малолетству или незнанию празднуют очередную дату незаконного германо-большевистского переворота. Это нарушение закона, которое мы будем нещадно карать», – сказал Джафаров.

Коммунисты уже пообещали добиться «законодательного закрепления права граждан праздновать годовщину великого Октября без ограничений или с разумными ограничениями».

«Мы не потерпим, чтобы какие-то антисоветчики запрещали нам чествовать героев революции. Мы уже к весне приготовим поправки в закон, которые не дадут современным «белякам» разгуляться. Но пока лучше соблюдать требования надзирающих органов», – написал лидер КПРФ Геннадий Зюганов на своей странице «ВКонтакте».

За попытку отметить годовщину Октябрьской революции гражданам грозит штраф от 30 до 100 тысяч, либо исправительные работы сроком до 1000 часов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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