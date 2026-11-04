Прокурор напомнил россиянам об ответственности за празднование 7 ноября

Прокурор Советского района Самары Вагиф Джафаров в интервью газете «Поволжский вестник» призвал граждан не поддаваться на провокации и не отмечать годовщину Октябрьской революции.

«К сожалению, у нас ещё остались люди, которые по малолетству или незнанию празднуют очередную дату незаконного германо-большевистского переворота. Это нарушение закона, которое мы будем нещадно карать», – сказал Джафаров.

Коммунисты уже пообещали добиться «законодательного закрепления права граждан праздновать годовщину великого Октября без ограничений или с разумными ограничениями».

«Мы не потерпим, чтобы какие-то антисоветчики запрещали нам чествовать героев революции. Мы уже к весне приготовим поправки в закон, которые не дадут современным «белякам» разгуляться. Но пока лучше соблюдать требования надзирающих органов», – написал лидер КПРФ Геннадий Зюганов на своей странице «ВКонтакте».

За попытку отметить годовщину Октябрьской революции гражданам грозит штраф от 30 до 100 тысяч, либо исправительные работы сроком до 1000 часов.

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