Самый редкий самолет электронной разведки США вылетел из Небраски на восток

Самолет электронной разведки RC-135U покинул авиабазу Оффат в штате Небраска и движется в восточном направлении. Речь об одном из двух таких самолетов, стоящих на вооружении американских ВВС.

Как предполагается, он направляется в Великобританию. При этом не исключается, что конечный пункт назначения RC-135U – Ближний Восток, где США сосредотачивают силы на случай возобновления военных действий против Ирана.

Согласно открытой информации, экипаж самолета состоит из двух пилотов, двух штурманов, трех системных инженеров, десяти специалистов по электронной войне и шести специалистов другого профиля.