Президент Украины наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги

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04.11.2026, 15:33, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени. Супруга американского президента выступила посредником гуманитарного перемирия в Олешках, позволившего эвакуировать жителей этого населенного пункта.

«За существенный личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, активную правозащитную и благотворительную деятельность, направленную на спасение украинских детей, граждан, пострадавших вследствие российской агрессии, незаконно депортированных и насильственно перемещённых с временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины», – говорится в указе.

Зеленский наградил знаком отличия Президента Украины «Золотое сердце» старшего советника первой леди Марка Бекмана. Он удостоился награды «за весомый личный вклад в оказание гуманитарной помощи гражданам Украины, содействие мерам, направленным на спасение и эвакуацию гражданского населения с временно оккупированных территорий Украины».

Отметим, что отношения украинского президента с супругом Мелании Трамп остаются крайне напряженными. Президент США возлагает на Украину ответственность за продолжение войны. Он также объяснял рост цен на топливо в США украинскими ударами по российским НПЗ. Зеленский обвинил Дональда Трампа в предательстве.

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