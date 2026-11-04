Джей Ди Вэнс — республиканские избиратели выступили против войны и за пересмотр отношений с Израилем

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, которого считают наиболее вероятным преемником Дональда Трампа в Белом доме, опубликовал длинный пост в социальной сети X, в котором сообщил, какие уроки должны извлечь республиканцы из поражения на выборах в Конгресс.

Он утверждает, что не следует воспринимать исход голосования как катастрофу, поскольку те, кто голосовал за республиканцев на президентских выборах 2024 года пришли голосовать. «Они придут и сейчас, просто проголосуют не за вас», – заявил Вэнсу накануне выборов «один из самых умных аналитиков», которых знает вице-президент.

Еще один аналитик, также предсказавший поражение, сообщил, что многие избиратели Трампа в ярости и собираются голосовать за демократов. В ходе опросов им был задан ответ, что заставит избирателей снова голосовать за республиканцев?

Четыре главных ответа были: покончить с войной, сосредоточиться на борьбе с дороговизной жизни и инфляцией, поставить Америку на первое место и пересмотреть отношения с Израилем.

«Причина в том, что мы проиграли войну. Президент сам заявил об этом. Если вы считаете, что она стоила того, чтобы на шесть лет лишиться контроля над Сенатом, можете настаивать дальше. Но все знают, почему мы проиграли. Настоящая дискуссия должна идти по вопросу, что мы делаем дальше», – отмечает он.

«Тем, кто возмущен и заявляет: «Мы же вам говорили», могу сказать: «Вы правы». Но давайте используем эту энергию, чтобы избрать республиканцев, разделяющих ваше мировоззрение. Теми, кто тоже в ярости – и обоснованно. Давайте используем этот гнев, чтобы спасти нашу страну», – подводит итог вице-президент.