Армия США тестирует дымовую завесу, которая блокирует приборы ночного видения и даже радары

С появлением приборов ночного видения, инфракрасных датчиков и других средств обнаружения возможности по маскировке солдат заметно снизились.

В начале XIX века британский флотоводец Томас Кокрейн впервые предложил идею использовать дым для маскировки войск. В Первую мировую войну применение дымовой завесы приобрело массовый характер.

Для создания «тумана войны» воюющие стороны сжигали различные химические вещества — нефть, тетрахлорид титана и хлорсульфоновую кислоту. Позже, во Вторую мировую войну появились специальные дымовые генераторы, установленные на транспортных средствах. Однако с появлением радаров, инфракрасных датчиков и приборов ночного видения дымовые завесы стали проницаемы, а маскируемые объекты видимы.

Химико-биологический центр Командования по развитию боевых возможностей армии США (DEVCOM CBC) в настоящее время тестирует новую дымовую завесу SOM, защищающую солдат и технику от визуального наблюдения, приборов ночного видения и других средств обнаружения. Защитный эффект создают входящие в его состав углеродные нити или волокна со специальным покрытием.

Впервые модуль маскировки на мм-волнах SOM был испытан на Абердинском испытательном полигоне в Мэриленде с использованием специальных сигнальных устройств, передающих фиксированные радиолокационные сигналы для имитации отражений от радаров. Специальный модуль распылил около 13,6 кг волокон для оценки быстрого подавления активного рл-сопровождения. Для наблюдения за формированием облаков и снижением радиолокационной заметности объектов был задействован радар. По мере формирования облака она заметно снизилась, что в дальнейшем повысит шансы солдат на выживание в боевых условиях.Источник — US Army